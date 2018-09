"Ich bin einfach so verrückt nach meinen Kindern, dass ich sie nicht verlassen will. Sie sind immer noch so winzig."

Sie kann nicht ohne sie sein: Eva Mendes (44, "Last Night") will weiter bei ihren Kindern zu Hause bleiben und ihre Schauspielkarriere zumindest bis auf Weiteres auf Eis legen, wie sie im Interview mit "E!News" erzählt. Die Ehefrau von Ryan Gosling (37) kann ihre beiden Töchter Esmeralda (4) und Amada (2) nur schweren Herzens in andere Hände geben, obwohl sie genug Hilfe bekommt: "Ich habe meine Familie, ich habe Ryans Familie um mich. Es ist unbezahlbar, Unterstützung von der Familie zu bekommen."