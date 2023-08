Eva Mendes verbietet ihren Kindern den Zugang zum Internet

Eva Mendes hat nun bei Instagram verraten, dass sie ihre beiden Töchter vom Internet fernhält und nennt die Gründe dafür. Von Followern erntet die Schauspielerin für das Statement ordentlich Kritik.

Eva Mendes hat in einem Instagram-Beitrag verraten, dass sie ihren beiden Töchtern Esmeralda und Amada, acht und sieben Jahre alt, den Zugang zum Internet zu Hause verwehrt. Sie veröffentlichte einen kurzen Meme-Clip, in dem sie missbilligend den Kopf schüttelt. "Wenn meine Kinder mich fragen, ob sie alt genug sind, um ins Internet, in soziale Medien oder etwas anderes zu gehen, das WLAN benötigt", schrieb sie dazu.

In den Kommentaren sammelten sich schnell die Reaktionen ihrer Fans, die geteilt ausfielen. "Ich habe es für mein Zehnjähriges sehr eingeschränkt, aber ich finde deinen Weg besser", erklärt eine Userin. "Ich teile nur mit, was ich jetzt fühle, aber ich weiß, dass es mit zunehmendem Alter schwieriger wird, ich verstehe das also", antwortet ihr Mendes und fügt an: "Ich lasse meine Kinder das iPad nutzen, um Filme zu drehen und heruntergeladene Filme anzusehen, aber ich habe auf dem iPad keinen Internetzugang."

Eva Mendes: "Es ist zu gefährlich"

Laut "People" kritisiert wiederum ein Nutzer die Herangehensweise der Schauspielerin: "Wir befinden uns im Zeitalter des Internets, also wird irgendwann jeder Zugang zum Internet haben oder wollen, sorry." Mendes erklärt daraufhin: "Ja, das stimmt, aber in meinem Haus haben Kinder keinen Zugang zum Internet. Es ist zu gefährlich. So wie es für Kinder nicht erlaubt ist, zu trinken, zu wählen oder einen Führerschein zu machen, fällt für mich auch das Internet in diese Kategorie. Vor allem die sozialen Medien."

Als ein Nutzer sie fragt, ab welchem Alter sie ihren Kindern erlauben werde, das Internet oder Social Media zu nutzen, antwortet Mendes: "Ehrlich gesagt weiß ich es nicht. Ich muss sehen, wohin es führt – im Moment beobachte ich sie und verfolge die Forschung darüber, wie sich soziale Medien auf das Gehirn eines Kindes auswirken können. Ich gehe es Schritt für Schritt an."

Für gewöhnlich halten Eva Mendes und ihr Partner Ryan Gosling, die seit 2011 liiert sind, ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit. Der Schauspieler ließ sich kürzlich zumindest zu einem süßen Kommentar hinreißen. Im Interview mit "E! News" wurde Gosling gefragt, wie er die gemeinsamen Töchter "empowern", also stärken und unterstützen, würde. Seine Antwort: "Sie haben die beste Mutter aller Zeiten, also folgen wir einfach alle ihrem Beispiel."

Weiter verriet der Ken-Darsteller, dass seine Töchter ihm auch im Zuge der Vorbereitungen für seinen neuesten Film "Barbie" geholfen haben – denn offenbar kam das Drehbuch genau zur "Barbie"-Phase der Kinder. "Wir spielen mit Barbies", erzählt Gosling. "Es war erstaunlich, denn als das Drehbuch in mein Leben kam – wo auch immer es herkam – war es genau zu der Zeit, als meine Kinder sich wirklich intensiv damit beschäftigten. All die Beobachtungen, die sie über das Barbie-Leben machen und wie sie sich in dein Leben integrieren, sind so unglaublich."