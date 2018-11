Die Film- und Fernsehschauspielerin Eva Probst ist im Alter von 88 Jahren verstorben. Dies bestätigte ihre Tochter Eva Maria Alexander (63) der "Bild"-Zeitung. Demnach sei sie an Altersschwäche in einem Berliner Seniorenheim friedlich eingeschlafen: "Am Ende war sie lebensmüde, wollte nicht mehr." Probst sei bereits eingeäschert worden, die Beerdigung soll allerdings erst im Frühjahr stattfinden. Laut ihrer Tochter soll es ein "freudiges Lebensfest" werden.

Eva Probst: "GZSZ" bescherte ihr späten Ruhm

Probst spielte sich vor allem in den 1950er Jahren in die Herzen der Zuschauer. Ihre bekanntesten Filme waren Romanzen wie "Ich hab' mein Herz in Heidelberg verloren" oder auch der Heimatfilm "Die Försterbuben". Auch eine damalige Liebschaft mit dem legendären Entertainer Harald Juhnke (1929-2005) sorgte für einige Schlagzeilen. Ihre letzte nennenswerte Rolle hatte Probst in den 1990er-Jahren in der RTL-Serie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten". Dort spielte sie mehrere Jahre die Jessica Naumann.