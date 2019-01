"Ich selbst bin es leid, die Angebetete zu spielen"

Eve Hewson (27, "The Knick") ist die Tochter von U2-Sänger Bono (58). Die irische Schauspielerin hat sich aber schon längst abseits ihres berühmten Vaters einen Namen gemacht und war in zahlreichen Blockbustern zu sehen. Derzeit spielt sie eine der Hauptrollen in "Robin Hood". In einem Interview mit der "Welt am Sonntag" hat sie über ihre Karriere gesprochen und auch über Sexismus, der noch immer alltäglich in der Filmindustrie ist. Dabei macht die 27-Jährige deutlich: Erfolge wie "Wonder Woman" und die Timesup-Initiative hätten so viel in Bewegung gesetzt, dass das alte Rollenklischee längst überholt sei. Sie selbst sei keinesfalls mehr bereit, die Angebetete in einer Nebenrolle zu spielen.