Mit ihrem Satz "Ich bin raus" wurde Lencke Steiner als Jury-Mitglied in "Die Höhle der Löwen" berühmt. Seitdem sie nicht mehr bei der Start-up-Show von Vox mitwirkt, hat sie sich ganz auf ihre politische Karriere konzentriert. Am Abend der Europawahl machte die Unternehmerin aus Bremen ihre neue Liebe öffentlich: "Ja, es gibt wieder einen Mann in meinem Leben. Ich bin wieder verliebt", sagte sie der "Bild-Zeitung" und ließ sich auch mit ihm fotografieren.

Ihre neue Liebe ist der 55-jährige Markus Jerger. Er ist Geschäftsführer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft und Sohn der Charity-Lady Ute-Henriette Ohoven. Kennengelernt haben soll sich das Paar bei der Verbandsarbeit.

Lencke Steiner: Ex-Löwin ist FDP-Hoffnung

Lencke Steiner selbst war auch als Unternehmerin tätig, ihrem Vater gehörte bis Januar die Firma W-Pack Kunststoffe. Darüber hinaus gilt sie in der FDP als großes Talent. Aktuell ist Steiner Fraktionsvorsitzende der Freien Demokraten in der Bremischen Bürgerschaft. Im Gespräch mit der "Welt" antwortete Steiner auf die Frage, ob sie nun in erster Linie Politikerin und nicht mehr Unternehmerin sei, mit "ja". Nach dem Verkauf der elterlichen Firma ein wenig überraschendes Statement. Neben der Politik will sie sich stärker in dem Bereich Motivationsreden und Moderation engagieren. Steiner hatte sich vor einem Jahr von dem Frankfurter Unternehmer Philippe Steiner getrennt. Die beiden waren vier Jahre verheiratet.

Die Familie Ohoven ist in verschiedenen Branchen aktiv, bekannt ist die Familie vor allem durch ihre Charity-Aktivitäten. Ute Ohoven (73) engagiert sich seit Jahrzehnten unter anderem für bedürftige Kinder. 1992 wurde sie zur "Unesco-Sonderbotschafterin" ernannt. In erster Ehe war sie mit dem dem Industriellen Bernd Carlo Jerger verheiratet und bekam mit ihm zwei Kinder. Ihr Sohn Markus Jerger wurde 1964 geboren und war bis 2009 mit Natalie Gütermann, Tochter des gleichnamigen Nähgarn-Imperiums, verheiratet.