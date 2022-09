Erst kürzlich hat Ex-"Bachelor" Andrej Mangold verkündet, wieder vergeben zu sein. Mit seiner Annika zeigte er sich nun gemeinsam in Berlin.

Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (35) und seine neue Partnerin Annika haben ihren ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt absolviert. Die beiden zeigten sich am Sonntagabend turtelnd und frisch verliebt bei der Verleihung des Herqul German Boxing Awards in Berlin. Hand in Hand und in eleganten Outfits meisterten sie das Blitzlichtgewitter.

Mangold warf sich in einen klassischen schwarzen Smoking mit Fliege und glänzenden Lackschuhen. Seine Liebste wählte ein transparentes Abendkleid mit Schleppe und langen Ärmeln, das außerdem mit goldenen Pailletten besetzt war. Ihre dunkelblonden Haare stylte die Fashion-Bloggerin zu verspielten Wellen.

Kuss auf dem Red Carpet

Auf Instagram teilten die beiden einen Clip von ihrem ersten öffentlichen Auftritt. "Erster gemeinsamer roter Teppich", schrieben sie dazu. Und auch ein inniger Kuss durfte auf dem Red Carpet nicht fehlen, wie weitere Fotos zeigen.

Dass der ehemalige Rosenkavalier wieder in festen Händen ist, hat er Ende August mit einem Video auf Instagram bestätigt. Die beiden sind seit einigen Wochen ein Paar.