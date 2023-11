Zu ihrer Hochzeit hat die einstige "Bachelor"-Siegerin Clea-Lacy Juhn viele Glückwünsche aus prominenter Reihe bekommen.

Die ehemalige "Bachelor"-Siegerin Clea-Lacy Juhn (32) hat ihren Verlobten Hasim geheiratet. Erst im Juli feierte das Paar, das seit dem vergangenen Jahr liiert ist, seine Verlobung. Zahlreiche TV-Kolleginnen kommentierten die schöne Nachricht.

"So wunderschön"

"Herzlichen Glückwunsch", schrieb etwa "Let's Dance"-Tänzerin Isabel Edvardsson (41), die aktuell ihr drittes Kind erwartet. Die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Fata Hasanovic (28) sendete aus ihrer Wahlheimat Dubai die Worte: "Ohhhhh freue mich so für euch." Liz Kaeber (31), die 2015 in der RTL-Sendung "Der Bachelor" gewann, schrieb: "So wunderschön, du sahst traumhaft aus. Alles Glück der Welt für euch." Auch Moderatorin Jana Ina Zarrella (46) gehörte zu den zahlreichen prominenten Gratulantinnen, die in kürzester Zeit auf die Bekanntgabe der Hochzeits-Nachricht reagierten.

Am Montagabend (13. November) hatte Clea-Lacy Juhn auf ihrem Instagram-Account verkündet: "JA! Wir haben den Bund fürs Leben geschlossen und sind jetzt offiziell Mann und Frau. Wir könnten nicht glücklicher sein!" Dazu fügte sie noch die Hashtags "Just married" (zu deutsch: frisch verheiratet) und "Love" (Liebe) hinzu.

Die Braut kann es noch gar nicht fassen

Auch einige Fotos von dem freudigen Ereignis postete sie und zeigte damit einen Blick auf ihr Brautkleid: einen Zweiteiler mit einem schlichten, geschlitzten Rock und ein transparentes Oberteil mit langen Armen. "Das war unsere Standesamthochzeit im kleinsten familiären Kreis", ließ sie zudem in einer Instagram-Story wissen. Es sei ein sehr aufregender Tag gewesen: "Alles passiert wie in einem Film." Sie müsse nun erstmal alles verarbeiten. Wenn sie sich auf den Bildern sehe, könne sich noch gar nicht realisieren, dass sie wirklich die Braut war.

Im Juli hatte sie ihr Partner, Geschäftsmann Hasim, mit dem Antrag überrascht. Bei seiner Geburtstagsparty ging er vor ihr auf die Knie: "Ich dachte, es wird ein ganz normales Abendessen mit der Familie... Und dann kam das...", schrieb sie damals zu einem Video von der Party. Darin tanzte sie zunächst mit ihrer Stieftochter im Garten und anschließend mit ihrem Liebsten. Dieser hielt dann plötzlich inne, ging vor ihr auf die Knie und öffnete ein Schmuckkästchen mit einem Verlobungsring.

Seit 2022 sind die beiden ein Paar. Bekannt geworden ist Clea-Lacy Juhn durch die Show "Der Bachelor", die sie 2017 gewann. Sie bekam die letzte Rose von "Bachelor" Sebastian Pannek (37). Auch nach der Sendung blieben sie zusammen - nach rund eineinhalb Jahren erfolgte dann aber die Trennung. Anschließend kam Juhn mit dem Sky-Moderator Riccardo Basile (32) zusammen, die beiden trennten sich jedoch im September 2022.