In der Kuppelshow "Die Bachelorette" wurde Johannes Haller nur Zweiter und musste zusehen, wie Jessica Paszka ihre letzte Rose an David Friedrich vergibt. Nun haben sie doch noch zusammengefunden – Friedrich lässt das aber nicht unkommentiert.

Jessica Paszka suchte 2017 auf RTL als "Die Bachelorette" unter 20 Männern nach der großen Liebe. In der Show zeichneten sich zwei Kandidaten als Favoriten ab: Johannes Haller und David Friedrich verdrehten der 30-Jährigen ganz schön den Kopf. Am Ende fiel ihre Wahl auf Friedrich – doch die Entscheidung stellte sich als Fehler heraus. Die Beziehung hielt nicht lange und das Paar ging nach kurzer Zeit getrennte Wege.

Nun, drei Jahre später, ist aus dem Zweitplatzierten doch noch der Sieger geworden: Jessica Paszka und Johannes Haller haben nach wochenlangen Spekulationen ihre Liebe in der RTL-Show "Darf er das?" mit Comedian Chris Tall bestätigt. "Ja, ich bin mit Johannes zusammen", sagte Paszka und korrigierte im TV ihre damalige Entscheidung, indem sie Haller symbolisch doch noch ihre letzte Rose gab.

David Friedrich kritisiert Jessica Paszka und Johannes Haller

Nun hat das Paar auch auf Instagram seine Liebe öffentlich gemacht. Beide posteten ein Pärchenbild, auf dem Paszka im Badeanzug und Haller in Badehose innig zu sehen sind. Das Bild entstand auf Ibiza, wo das Paar offenbar seine gemeinsame Zukunft plant. Unter dem Bild hagelt es Glückwünsche von ehemaligen "Bachelor"- und "Bachelorette"-Teilnehmern.

Einer übt jedoch scharfe Kritik an der Beziehung: Paszkas Ex-Freund und Hallers ehemaliger Konkurrent David Friedrich. Er postete in seinen Instagram-Stories ein Video, in dem er die Beziehung in einem Song kommentiert. Zu der Melodie von Yvonne Catterfelds "Für dich" textet er: "Für dich gebe ich diese Rose weiter, der Kontostand das Wichtigste für dich. Jessi suchte einen Sugar-Daddy, darum entschied sie sich für dich", singt der 32-Jährige am Klavier sitzend. "Danke Chris Tall für diese Reichweite, sonst interessiert sich keine Sau für uns" und "Jessi hat die Photoshop-Skills, und Johannes hat jetzt die Bills", erklärt er singend weiter.

Am Ende sagt er ironisch: "Alles, alles Gute, Frau Haller, Herr Paszka. Bis bald bei Steffen Hallschka." Es scheint, als sei da jemand noch verletzt. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte er noch im Sommer, er hätte es "in Bezug auf Frau Paszka (...) schön gefunden, wenn man über Vergangenes mal geredet hätte." Friedrich ist eigenen Angaben zufolge dennoch froh, an der Kuppelshow teilgenommen zu haben - sonst hätte er seine jetzige Freundin und ehemalige "Bachelor"-Kandidatin Maxime Herbord nicht kennengelernt.

