«Wir werden Freunde bleiben»: Axel Schulz und seine Ehefrau gehen getrennte Wege.

Der frühere Profiboxer Axel Schulz hat sich von seiner Ehefrau getrennt. Am Mittwoch wandte sich der 52-Jährige via Facebook an seine Anhänger: «Ich möchte Euch mitteilen, dass Patricia und ich uns schon vor vielen Monaten getrennt haben. Zwei tolle Töchter verbinden uns bis heute. Auch wenn wir kein Paar mehr sind, stehen wir zu unserer Verantwortung für unsere Kinder und uns selbst. Wir werden Freunde bleiben.»

Die beiden hatten 2006 in Florida geheiratet. «Wir hatten gemeinsam viele schöne Jahre. Aber es hat nicht sollen sein. Ich werde in der Region bleiben. Im jetzigen Haus werden Patricia und die Kinder wohnen bleiben», sagte Schulz der «Bild»-Zeitung, für die er regelmäßig als Box-Experte auftritt. Die Familie wohnt in Frankfurt (Oder).

Eine Bitte äußerte der einstige Publikumsliebling, dessen Kämpfe einst bis zu 17 Millionen Zuschauer bei RTL verfolgt hatten, bei Facebook: «Ich hoffe, Ihr akzeptiert auch weiterhin unsere Privatsphäre. Euer Axel»