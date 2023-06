Ex-GNTM-Kandidatin Theresia Fischer bereut Live-Hochzeit im Fernsehen

von Eugen Epp Theresia Fischer heiratete 2019 vor einem Millionenpublikum ihren Verlobten – im Finale von "Germany's Next Top-Model". In einem Interview sagt sie vier Jahre später, warum sie das nicht wieder tun würde, und beschreibt die Reaktion ihres Mannes, von dem sie mittlerweile geschieden ist.

2019 nahm Theresia Fischer an der Model-Castingshow "Germany's Next Top-Model" teil – und obwohl sie die 14. Staffel nicht gewann, hatte sie doch einen einmaligen Auftritt. Im Finale der Show heiratete sie live im Fernsehen ihren Verlobten Thomas Behrend.

Im vergangenen Jahr hat das Paar die Trennung bekanntgegeben. Und auch sonst hat sich die Sichtweise von Theresia Fischer auf die Hochzeit grundlegend geändert. Im Gespräch mit "Bunte" gab sie zu, den Schritt, vor laufenden Kameras und Millionen von Fernsehzuschauern zu heiraten, mittlerweile zu bereuen. "Es war sicherlich nicht der richtige Weg, den ich da damals gegangen bin", sagte die 31-Jährige. Das ganze Drumherum sei "kein guter Einstieg ins Eheleben" für sie und ihren Mann gewesen.

"Germany's Next Top-Model": Theresia Fischer würde nicht noch einmal im Fernsehen heiraten

Heidi Klum hatte bei der Trauung die Standesbeamte gespielt, Thomas Gottschalk die Ringe überreicht. Nun äußerte sich Fischer zu den Hintergründen der Fernseh-Hochzeit: Eigentlich wollte sie erst zwei Wochen später heiraten. Doch dann habe die Produktion der Sendung angefragt, ob sie sich auch während der Show das Ja-Wort geben würden. "In dem Moment habe ich das alles wie mit einer rosaroten Brille erlebt. Es war schier unglaublich, dass das passierte", schilderte Fischer ihre damaligen Gefühle.

Dabei habe auch ihre Unerfahrenheit eine große Rolle gespielt. Schließlich sei sie zum ersten Mal in einem Fernsehformat aufgetreten und davon "ganz verzaubert" gewesen: "Da bist du einfach noch viel neugieriger, auch naiver, und lässt dich vielleicht zu Sachen hinreißen, die du vielleicht später mit mehr Erfahrung, nicht mehr so machen würdest."

Nach der Hochzeit gab es ein "Riesentheater"

Ihr Verlobter war in den ganzen Plan nicht eingeweiht gewesen, wurde in der Live-Sendung überrascht – und reagierte irritiert und verwirrt. "Du bist crazy", brachte er nur heraus. Als die Kameras aus waren und das Paar ins Hotel zurückkehrte, habe es ein "Riesentheater" gegeben, erinnert sich Theresia Fischer. Ihr Verlobter habe ihr vorgeworfen, sie würde "die Hochzeit vorwegnehmen".

"Ich war total geschockt und ich habe wirklich die ganze Nacht geheult", so das Model. Wenig später heirateten sie und ihr Mann auch offiziell auf dem Standesamt, umgeben von einem riesigen Medieninteresse, das durch GNTM ausgelöst wurde. Nach sieben Jahren Beziehung ist das Paar mittlerweile geschieden. Theresia Fischer nahm nach "Germany's Next Top-Model" unter anderem an "Promi Big Brother" an Shows wie "Die Festspiele der Reality Stars" oder "Pokerface - nicht lachen" teil.

