Er trägt hellen Nagellack, hat sich offenbar an Kopf, Armen, Händen und im Gesicht tätowieren lassen und sich Haare und Augenbrauen hellblond gefärbt: So zeigt sich der ehemalige GZSZ-Star Eric Stehfest auf Instagram. Normalerweise kennt man den Schauspieler und amtierenden "Dancing on Ice"-Gewinner weniger auffällig. Zu dem Bild, auf dem er seine Frau Edith, die sich mit genau den gleichen Tattoos und gleicher Frisur präsentiert, küsst, schreibt er: "Wir sind Lotta Laut und Ampel. Wer die Liebe erforscht, entdeckt Dinge, die noch nie da waren." Dahinter setzt er unter anderem den Hashtag "Rebellen lieben laut".

Viele Fans haben den Schauspieler auf dem Bild zuerst nicht erkannt und können kaum glauben, dass es sich um den 30-Jährigen handeln soll. Einige vermuten, dass die Tattoos gar nicht echt seien und der Look vielleicht nur eine Werbeaktion sei, um auf seinen Film "9 Tage wach" aufmerksam zu machen, der kommenden Sonntag auf Prosieben Premiere feiert.

Eric Stehfest beteuert: "Das ist alles echt"

Eric Stehfest selbst erklärt bei der Vorpremiere seines Films im Interview mit dem Portal "Promiflash": "Wir haben uns in der Selbstverwirklichung kreiert, meine Frau und ich. Das ist alles echt, wir beide haben das Gleiche." Die auffälligen Tattoos hätten besondere Bedeutungen, sagt er. Welche das sind, erklärt er nicht. Schon in einem Posting im Dezember 2019 schrieb Stehfest unter ein Bild von sich und seiner Frau: "Die Sehnsucht nach meiner inneren Frau nimmt in dir Gestalt an. (...) Mein Spiegelbild."

Seine Fans sind vom neuen Look teilweise enttäuscht: "Gar nicht mal so geil", "Du warst so ein hübscher Mann und jetzt?" oder "Du bist völlig entstellt", ist in den Kommentaren zu lesen. Manche Follower finden seinen Look allerdings gut, schreiben, dass sie den neuen Film nicht erwarten können und stärken Eric Stehfest den Rücken.

Quellen: Instagram Eric Stehfest / "Promiflash"