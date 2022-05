Sehen Sie im Video: "Free Willy - Ruf der Freiheit" – was macht Kinderstar Jason James Richter heute?













1993 wird Jason James Richter praktisch über Nacht zum Star.





Die Rolle des Jesse in "Free Willy – Ruf der Freiheit" macht den Kinderschauspieler weltberühmt.





Neben zwei Fortsetzungen spielt Richter auch in mehreren Hollywood-Produktionen mit.





Ein bekanntes Beispiel: Richter übernimmt die Hauptrolle im Film "Die unendliche Geschichte 3".





Anfang der 2000er-Jahre zieht er sich vorübergehend aus dem Filmgeschäft zurück.





In einem Interview erklärt der Schauspieler, dass er nicht gerne im Rampenlicht stehe. (Quelle: People Magazine)





Nach einem Ausflug in die Musikindustrie wendet er sich 2010 erneut der Schauspielerei zu.





Neben seiner Arbeit vor der Kamera ist Richter auch als Filmproduzent tätig.





2018 sorgt der ehemalige Kinderstar für Schlagzeilen: Er wird wegen des Verdachts auf häusliche Gewalt verhaftet und verbringt zwei Tage im Gefängnis. (Quelle: TMZ)





2019 steht Richter für den Thriller "The Little Things" mit Hollywoodgrößen wie Denzel Washington, Rami Malek und Jared Leto vor der Kamera.





Offenbar hat der ehemalige Kinderstar auch nach Jahrzehnten nicht genug vom Showbusiness.

