Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen hat seine Partnerin, die Fitnesstrainerin Viktoria, geheiratet. Kinder seien noch nicht geplant, stattdessen möchte sie viel reisen, verrieten die beiden.

Sie haben "Ja" gesagt! Turn-Olympiasieger Fabian Hambüchen, 34, und seine Partnerin Viktoria haben geheiratet. Erste Aufnahmen des besonderen Tages teilte die Fitnesstrainerin am 16. Juli in ihrer Instagram-Story. Auf den Videoausschnitten, die Gäste aufgenommen haben, ist das Paar zu sehen, wie es aus dem Standesamt tritt.

In einer Aufnahme steigen Hambüchen und seine Frischvermählte im Anschluss an die Trauung etwa die Stufen vor dem Standesamt hinunter. Die Braut trägt in den Videos ein weißes, bodenlanges Spitzenkleid mit hohem Beinschlitz. Der ehemalige Kunstturner entschied sich für einen beigen Anzug mit passender Weste.

Die Hochzeit fand laut Informationen von "Bunte" am Samstag auf dem Standesamt im hessischen Wetzlar statt. Der Illustrierten sagte der Sportler: "Die Hochzeit bedeutet mir einfach alles - weil ich in meinem Privatleben endlich das gefunden habe, wonach ich mich lange gesehnt habe." Kinder seien demnach "noch nicht" in Planung. Die beiden möchten "erstmal die Augenblicke zu zweit genießen und viel reisen", erklären sie.

Fabian Hambüchen: Er möchte den Rest seines Lebens mit ihr verbringen

Auf den Malediven hatte der 34-Jährige seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Zu einem Foto, auf dem er bei Sonnenuntergang am Strand vor Viktoria auf die Knie gegangen war, schrieb Hambüchen im Januar auf Instagram: "Danke, dass du die Person bist, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Du machst mich zu einer besseren Person und alles, was ich brauche, bist du." Er liebe sie so sehr, dass er dies niemals mit Worten beschreiben könne.