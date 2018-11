Beim Deutschen Sportpresseball am Samstagabend in Frankfurt am Main lag Liebe in der Luft! Der ehemalige Turnstar Fabian Hambüchen (31) hat seinen ersten offiziellen Red-Carpet-Auftritt mit seiner neuen Freundin Nina absolviert. Das Paar strahlte beim öffentlichen Liebes-Debüt gemeinsam für die Fotografen in die Kameras. Wie die "Bild" berichtet, sei Nina 21 Jahre alt und Sportstudentin aus Köln.

Fabian Hambüchen hat während seiner aktiven Zeit einige Titel gesammelt. Unter anderem holte er 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro Gold am Reck. Zudem wurde er Europameister und Weltmeister am Reck. Im Dezember 2017 hatte der heute 31-Jährige seine Karriere offiziell beendet.