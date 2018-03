"Du warst für mich einfach nicht in Reichweite. Du hast gemodelt und hattest diesen stilsicheren Freundeskreis. Dagegen war ich ein Frosch. Ich hätte nicht mal zu träumen gewagt, dich flachzulegen."

Die Schauspieler Fahri Yardim (37, "Tschiller: Off Duty") und Pheline Roggan (36, "Soul Kitchen") sind seit Jahren befreundet. In der Serie "Jerks" spielen sie ein Paar - doch privat habe es nie gefunkt, wie die beiden im Interview mit der "Gala" erklärten. Daher ist Yardim eine Sache bei den Dreharbeiten besonders schwer gefallen: "Zungenküsse unter Freunden sind nicht schön". Die zweite Staffel von "Jerks", in der auch Christian Ulmen (42) wieder an Bord ist, wird am 29. März 2018 bei Maxdome veröffentlicht.