Mit seinen Social-Media-Kommentaren und Erklärungen sorgt Faisal Kawusi im Netz für Wut. Nicht wenige forderten eine Reaktion von Sat.1. Jetzt hat sich der Sender geäußert.

Joyce Ilgs K.o.-Tropfen-Witz zu einem Foto von sich und Luke Mockridge sorgt weiterhin für aufgebrachte Reaktionen – besonders Faisal Kawusis Stellungnahme und ein Kommentar, den er selbst verfasste.

Faisal Kawusi: Sat.1 distanziert sich von Comedian

Zu einem Foto von sich und Luke Mockridge schrieb Joyce Ilg am vergangenen Ostersonntag: "Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich hab nur ein paar K.o.-Tropfen bekommen." Eine Anspielung auf einen Witz aus Mockridges früherem Bühnenprogramm. Aber nicht nur das. Auch Mockridges Vergangenheit spielte in der Kritik an Ilgs Spruch eine Rolle. Eine Ex-Freundin beschuldigt Mockridge der versuchten Vergewaltigung, das Verfahren wurde eingestellt. Er bestreitet die Vorwürfe. "Der Spiegel" berichtete im vergangenen Jahr ausführlich über mutmaßliches Fehlverhalten des Comedians. Auch diese Anschuldigungen bestreitet er.

"Bin fast mal an K.o.-Tropfen gestorben. Nicht cool, Joyce. Again", kommentierte Songwriterin Silvi Carlsson Ilgs Foto, woraufhin ihr Kawusi mit einem eigenen Kommentar antwortete: "Das nächste Mal werde ich die Dosis verstärken, versprochen", schrieb der 30-Jährige. Mittlerweile hat sich der Comedian in seiner Instagram-Story für seine "getroffene Aussage" entschuldigt und angekündigt, sich von Social Media vorerst zurückzuziehen.

Keine Show mehr

Sein ehemaliger Haussender Sat.1 sah sich nach vielen Aufforderungen gezwungen, sich eindeutig von dem Comedian zu distanzieren. "Angemerkt. Faisal Kawusi hat seit 2 Jahren keine eigene Show mehr auf Sat.1. Mit dem Promibacken im vergangenen Herbst hat #SAT1 die Zusammenarbeit mit Faisal Kawusi klar beendet. Aus Gründen. Und das bleibt natürlich so", schrieb der Sender auf Twitter.

Kawusi hatte den Sender Anfang des Jahres kritisiert, weil Sat.1 sein Singen der afghanischen Nationalhymne aus der Sendung "Das große Promibacken" geschnitten hatte. "Ich bin zutiefst gekränkt, denn das ganze Team hat gespürt, wie viel Schmerz in meinen Worten liegt", sagte er damals.

Ein Hintergrund, den Autorin Jasmina Kuhnke äußerst kritisch kommentiert. "Liebes Sat.1-Team, mich würde brennend interessieren, weshalb es bei Faisal kein Problem darstellt, die Zusammenarbeit zu beenden, bei Luke und Joyce jedoch weiterhin keine Stellungnahme durch euch erfolgt. Liegt es vielleicht auch daran, dass K. nicht weiß ist? Es ist auffällig", schreibt sie unter die Stellungnahme des Senders und fügt hinzu: "Und ist es nicht so, dass die Zusammenarbeit wegen Kawusis Kritik am (rassistischen) Verhalten des Senders beendet wurde? Ich will den Mann nicht verteidigen, es wäre nur schön, wenn da ein stringenter und gleichberechtigter Umgang eurerseits ersichtlich wäre."

