Komiker Faisal Kawusi hat seit Januar 21 Kilo abgenommen, wie er in einer "Zwischenstands"-Meldung mitteilt. Das ist seine Strategie.

Der Komiker und ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmer Faisal Kawusi (30) feiert einen großen Abnehmerfolg. Seit Januar dieses Jahres hat er 21 Kilo abgenommen, wie er auf Instagram verrät. Zum Beweis zeigt er eine Vorher-Nachher-Fotocollage. "6. Januar vs. 6. August", schreibt er zur "Zwischenstands"-Meldung.

Erstmal nur Sport gemacht

Doch damit nicht genug, der gebürtige Hesse gibt auch preis, wie er das geschafft hat: "Ich sehe ganz oft Leute, die von einem Tag auf den anderen ihr komplettes Leben umkrempeln und sowohl mit Sport anfangen als auch die Ernährung umstellen", beginnt er seinen Post.

Er habe es aber anders gemacht: "Am Anfang hab ich einfach Sport gemacht, einfach nur das. Sonst ist die Ernährung gleich geblieben (alles andere als gesund) aber es war wichtig, dass erstmal Sport ein fester Bestandteil meines Lebens wird", so Kawusi. Alleine so habe er rund zehn Kilo verloren.

Die Ernährungsumstellung

Bei den weiteren Kilos spielte die Ernährung dann aber doch eine Rolle. Kawusi erinnert sich: "Dann hab ich Süßgetränke weggelassen, dann angefangen gesünder zu essen." Ab und zu gönne er sich aber auch einen Döner oder Burger, weil essen für ihn auch Lebensqualität bedeute.

Zusammenfassend gibt er diesen Tipp: "Fangt mit dem Sport an, das ist wirklich wichtig! Der Rest kommt von selbst, der Körper will dann nicht mehr den ganzen Kram, der fett macht und ungesund ist", sagt Kawusi. Und zur weiteren Motivation fügt er noch hinzu: "Der beste Rat: Denk nicht so viel nach, tu es einfach!!!! Laber nicht, steh auf von der Couch und fang an!!!! Wenn ich es kann, könnt ihr das auch!"

Viele Promis applaudieren

Unter dem Post erntet Faisal Kawusi jede Menge Applaus, Bewunderung und "Respekt" von Promi-Kollegen, darunter Jorge González (53), Christian Polanc (43), Kathrin Menzinger (32), Evgeny Vinokurov (30), Jenny Elvers (49), Lilly Becker (45), Rapper Eko Fresh (37), Bestsellerautor Bastian Bielendorfer (37) und viele mehr.