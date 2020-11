Sehen Sie im Video: Falbala aus Asterix – Was wurde aus Laetitia Casta?









Doch was wurde eigentlich aus der schönen Schauspielerin? Ihre Karriere begann auf den Laufstegen der großen Modehäuser. Dann wurde sie ausgewählt als das Gesicht einer französischen Legende: Der "Marianne", der Symbolfigur der französischen Republik, deren Büste in jedem französischen Rathaus steht. Doch Casta wollte nie nur Model sein, nie als Sexsymbol abgestempelt werden. Sie wollte zum Film. Und das ist ihr auch gelungen. Heute hat sie ihre Zeit als Supermodel längst hinter sich gelassen, spielte in unzähligen Produktionen. Für ihre Darstellung der Brigitte Bardot in der Filmbiografie "Gainsbourg – Der Mann, der die Frauen liebte" erhielt sie 2011 eine César-Nominierung. Dem europäischen Kino steht sie dennoch sehr kritisch gegenüber. Die Schauspieler würden ihrer Meinung nach ihre Rollen nicht mit der gleichen Intensität spielen, wie die Kollegen aus Hollywood.

