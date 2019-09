Ex-Fußballnationalspieler Christoph Metzelder steht unter Verdacht: Hat er kinderpornographische Inhalte verbreitet? Das jedenfalls ist der Vorwurf, den die Hamburger Staatsanwaltschaft gegen ihn erhebt. Am Dienstag gab es eine Durchsuchung bei Metzelder – inzwischen haben sich auch mehrere Geschäftspartner und Fußball-Funktionäre zu der Sache geäußert.

Zunächst erklärte die ARD nach Bekanntwerden der Vorwürfe, dass sie die Kooperation mit ihrem bisherigen Fußballexperten auf Eis gelegt. "Bis zur Klärung der Vorwürfe werden wir die Zusammenarbeit mit Christoph Metzelder ruhen lassen", teilte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky mit.

Reaktionen auf Verdacht gegen Christoph Metzelder

Der Verein Preußen Münster, in dessen Aufsichtsrat Metzelder sitzt, teilte mit: "Für uns gilt die Unschuldsvermutung als eines der zentralen rechtsstaatlichen Grundprinzipien." Und: "Wir haben großes Vertrauen in die Mechanismen dieses Rechtsstaates und in die zuständigen Behörden."

Ein Sprecher der Krankenkasse Viactiv in Bochum sagte, dass Metzelder im kommenden Oktober nicht wie geplant am Jugend-Fußballturnier in Bad Driburg teilnehmen werde. Man bemühe sich um Ersatz.

Auch der bisherige Firmenpartner des früheren Fußballnationalspielers äußerte sich: Raphael Brinkert und Metzelder gehen in Zukunft geschäftlich getrennte Wege. Brinkert bestätigte am Donnerstag auf Anfrage, dass die PR-Agentur "BrinkertMetzelder" nicht mehr gemeinsam weitergeführt wird.

Diese Entscheidung haben die beiden nach Bekunden Brinkerts gemeinsam getroffen. "Eine gemeinsame Fortführung der Agentur mit dem Schwerpunkt gesellschaftlicher Kommunikation und Sport ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich", sagte Brinkert dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". "Die Vorwürfe und Ermittlungen haben uns als Agentur und mich als Person dabei genauso getroffen und überrascht wie die Öffentlichkeit." Er habe volles Vertrauen in den Rechtsstaat, so Brinkert weiter. Von der Homepage der Agentur ist der Name Metzelders inzwischen verschwunden.

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw will die Ermittlungen gegen den ehemaligen Nationalspieler Christoph Metzelder nicht kommentieren. "Da ich die ganze Sachlage nicht aus erster Hand weiß, deswegen kann ich und möchte ich mich absolut nicht äußern", sagte Löw auf einer Pressekonferenz zum EM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl gegen die Niederlande in Hamburg.

Wegen der Ermittlungen wird der 38-jährige Metzelder zunächst nicht weiter am derzeit laufenden Trainerlehrgang teilnehmen, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) auf Anfrage der Nachrichtenagentur DPA. "Die Teilnahme von Christoph Metzelder am laufenden Fussballlehrer-Lehrgang ruht einvernehmlich bis zur Klärung der gegen ihn erhobenen Vorwürfe", heißt es in dem Statement.

Vorwürfe gegen Christoph Metzelder

Die Hamburger Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass sie den Ex-Nationalspieler verdächtigt, per WhatsApp mehrere Bilder mit kinderpornographischem Inhalt an eine Hamburgerin verschickt zu haben. Um wen es sich dabei handelt, teilte die Staatsanwaltschaft nicht mit.

Die Hamburger Polizei bestätigte am Donnerstag, dass es die "Bild"-Zeitung war, die sie über den Verdacht gegen den früheren Borussia-Dortmund-Profi informierte. Daraufhin habe die Polizei Ermittlungen eingeleitet und sei mit der Zeugin, die von Metzelder kinderpornografisches Material erhalten haben soll, in Kontakt getreten.

Metzelder werde die Verbreitung, nicht die Herstellung der kinderpornograhischen Fotos vorgeworfen, betonte die Staatsanwaltschaft. Bei zwei Durchsuchungen in Nordrhein-Westfalen seien Datenträger sichergestellt worden, um den Vorwurf gegen Metzelder zu prüfen. Zunächst handelt es sich lediglich um ein Ermittlungsverfahren, worauf auch die Sprecherin der Staatsanwaltschaft im Gespräch mit dem stern hinwies: "Es ist nur ein Verdacht, man muss nun schauen, ob sich dieser auch bestätigt." Es lassen sich noch keine Rückschlüsse auf Schuld oder Unschuld Metzelders ableiten.

Gegenüber den Ermittlern habe sich der Vizeweltmeister von 2002 zu den Vorwürfen nicht geäußert, berichtete die Staatsanwältin. Ihm sei aber Gelegenheit dazu gegeben worden. Metzelder habe sich kooperativ verhalten und sei nicht festgenommen worden. Er war bisher nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Hinweis der Redaktion: Dieser Artikel wurde nach der Erstveröffentlichung mehrfach aktualisiert.

Quellen: Staatsanwaltschaft Hamburg, "Spiegel", Nachrichtenagentur DPA