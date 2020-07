Sehen Sie im Video: Mutmaßliche Epstein-Helferin Ghislaine Maxwell will auf Kaution frei kommen.





Jeffrey Epsteins langjährige Partnerin Ghislaine Maxwell hat rund eine Woche nach ihrer Festnahme eine Freilassung auf Kaution beantragt. Sie wird beschuldigt an dem sexuellen Missbrauch von Mädchen sowohl indirekt als auch aktiv beteiligt gewesen zu sein, für den Epstein bereits in Haft gesessen hatte, bevor er letztes Jahr tot in seiner Zelle aufgefunden worden war. Diese inzwischen Erwachsene Überlebende erzählt, Epstein und Maxwell hätten sie wie Spielzeug behandelt, das man beliebig weiterreichen kann. Maxwell leugnet die Vorwürfe und sagt, sie verdiene die Freilassung auf Kaution, weil sie im Gefängnis dem erheblichen Risiko ausgesetzt sei, sich mit dem Coronavirus anzustecken. Seit Ende Juni befindet sich Maxwell in einer New Yorker Strafanstalt, in der 55 Personen positiv auf Covid-19 getestet wurden. Die vorgeschlagene Kaution beträgt 5 Millionen Dollar, sowie Hausarrest. Außerdem brauche sie Schutz vor dem Andrang der Presse, so Maxwells Antrag. Ghislaine Maxwell ist die Tochter des Medienmoguls Robert Maxwell, dem unter anderem die Mirror Group Newspapers und Macmillan Publishers gehört haben. Zu dem sozialen Kreis Epsteins haben namhafte Persönlichkeiten wie der britische Prinz Andrew, oder die US-Präsidenten Donald Trump und Bill Clinton gehört.