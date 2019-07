Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Oder eben Eurowings. Rapper Farid Bang wollte am vergangenen Wochenende mit der Airline von Köln nach Ibiza fliegen. Doch weil der 33-Jährige zu spät kam - zwei Minuten nach Schließung des Gates -, wurde er nicht mehr an Bord der Maschine gelassen.

Farid Bang wird von Eurowings nicht an Bord gelassen

Bang, der mit bürgerlichem Namen Farid Hamed El Abdellaoui heißt, beschwerte sich anschließend auf seinem Facebook-Profil. Eurowings sei "die hinterhältigste Fluggesellschaft Deutschlands", motzte er. "Wir wurden gerade wegen zwei Minuten Verspätung am Gate nicht mehr in den Flieger gelassen, verwunderlich, da wir nicht ein einziges Mal aufgerufen wurden." Statt hinzunehmen, dass nach Schließung des Gates kein Passagier mehr in ein Flugzeug aufgenommen werden darf, witterte der Musiker eine Verschwörung. "Wie sich herausgestellt hat, war die Maschine überbucht und anstatt den Fehler einzugestehen und Alternativen anzubieten, wurde versucht uns den Buhmann zuzuschieben", schrieb er auf der Plattform.

Seine Koffer seien angeblich im Flieger gewesen, einer würde nun aber trotzdem fehlen. "Komisch, da per Gesetz keine Fluggesellschaft einen herrenlosen Koffer befördern darf", schrieb Farid Bang.

Eurowings gibt Stellungnahme ab

Gegenüber der "Hamburger Morgenpost" hat die Fluggesellschaft ihr Vorgehen erklärt. "Wir bedauern sehr, dass der Rapper Farid Bang seinen Flug EW 546 von Köln nach Ibiza am vergangenen Sonntag nicht wie geplant antreten konnte. Grund hierfür war, dass er sich erst zwei Minuten nach 'Gate Closure' am Gate eingefunden hatte. Die entsprechende Zeit, zu der das Gate schließt, ist auf der Bordkarte aufgeführt", sagte Sprecherin Jannah Baldus. "Insbesondere auf hochfrequentierten Strecken in Richtung Spanien würde ein verpasster Slot schnell eine Verspätung von mehreren Stunden bedeuten, die es im Sinne aller Passagiere zu vermeiden gilt. Für den Koffer ist bis zum jetzigen Zeitpunkt keine Verlustmeldung eingegangen."

In den sozialen Netzwerken posten Nutzer unter dem Hashtag "Free Farids Koffer" Memes und andere Witze über das verlorene Gepäckstück. Und auch Farid Bang nutzte Instagram, um sich über den Vorfall lustig zu machen. Er postete ein Video aus einem Privatjet, schrieb dazu: "Fliege ich im Privatjet oder kaufe ich Eurowings." Scheint, als habe er das Ärgernis bereits überwunden.

