von Laura Stunz Mit 14 verlor sie ihren Vater bei einem Autounfall, zehn Jahre später tritt sie in "Fast X" in seine Fußstapfen: Meadow Walker, Tochter von "Fast & Furious"-Legende Paul Walker, übernimmt im zehnten Teil der Erfolgsreihe eine Gastrolle.

Vor zehn Jahren starb Paul Walker bei einem Autounfall in der Nähe von Los Angeles. Im siebten Teil der Action-Reihe "Fast & Furious" sah man den Schauspieler das letzte Mal an der Seite von Vin Diesel. Acht Jahre später tritt nun Tochter Meadow Walker in die Fußstapfen des Schauspielers. Im zehnten Teil "Fast X" wird man die 24-Jährige in einer Gastrolle sehen.

Auf Instagram teilte Walker ein Bild eines Monitors, auf dem sie während ihres Cameos zu sehen ist. Dazu postet sie: "Ein Einblick in meinen Cameo in Fast X." Als sie gerade einmal ein Jahr alt war, sei der erste Teil der Reihe in die Kinos gekommen, schreibt sie.

Meadow Walker ist am Set aufgewachsen

Sie sei am Set groß geworden, habe ihren Vater und dessen Kollegen wie Vin Diesel, Michelle Rodriguez oder Jordana Brewster auf den Bildschirmen bei der Arbeit zugesehen und könne es jetzt kaum glauben, selbst dabei zu sein. Gerade zu Vin Diesel pflegt Walker eine intensive Beziehung. Der 55-Jährige ist ihr Patenonkel und führte sie bei ihrer Hochzeit mit Louis Thornton-Allan zum Traualtar, auf Instagram bezeichnete die 24-Jährige den Kollegen ihres Vaters und seine Kinder schon häufig als "Familie".

Auch bei Regisseur Louis Leterrier, der die Regie für die Reihe das erste Mal führte, bedankt sich Walker. Sie schreibt: "Danke Louis Leterrier für deine Freundlichkeit, Geduld und deine Unterstützung. Es fühlt sich an, als seiest du von Anfang an Teil der Familie gewesen." Leterrier wird auch bei "Fast & Furious 11" – dem letzten Teil der Reihe – Regie führen. Nach Rob Cohen, John Singleton, Justin Lin, James Wan und F. Gary Gray reiht sich der Franzose damit in die Erfolgslinie der "Fast & Furious"-Filmemacher ein. Bekannt wurde der 49-Jährige für seine Arbeit bei "The Transporter" und "The Transporter 2". Auch für die Netflix-Erfolgsserie "Lupin" inszenierte er drei Episoden.

Platz vier der teuersten Filme

Walkers letzter Dank gilt Brandon Birtell. Der Produzent war der beste Freund ihres Vaters, jetzt sei er ihr bester Freund und habe ihren Auftritt in der Erfolgsreihe erst möglich gemacht. Ihren Post beendet sie mit den Worten: "Ich bin so gesegnet, dass ich das Vermächtnis meines Vaters ehren und für immer mit ihm teilen kann."

Die "Fast & Furious"-Reihe zählt zu den erfolgreichsten Action-Filmreihen überhaupt. Der letzte Teil "Fast & Furious 9" spielte trotz Pandemie weltweit 726 Millionen US-Dollar ein, kein anderer Hollywood-Film erreichte in den Jahren 2020 und 2021 vergleichbare Summen. "Fast X" soll das noch übertreffen.

Wie "The Wrap" berichtet, ist der zehnte Teil mit einem Budget von 340 Millionen US-Dollar um 70 Prozent teurer als Teil Neun. So müsse er mindestens 500 bis 550 Millionen US-Dollar einspielen, um auch nur einen Dollar Gewinn zu machen. "Fast X" landet so auf Platz vier der teuersten Filme aller Zeiten.

Finale holt alle Stars der Erfolgsreihe zurück

Im zweigeteilten Finale sollen alle Stars der vorherigen Teile nochmal zusammenkommen und ein gemeinsames Abenteuer erleben. Sogar Dwayne Johnson, der mit "Fast and Furious 5" Erfolge feierte, soll zurückkehren. Erst kürzlich hatte der 51-Jährige noch verkündet, nie mehr Teil der Reihe sein zu wollen. Seine Differenzen mit Vin Diesel scheint er jetzt aber doch den Zuschauern zuliebe hinten angestellt zu haben.

"Fast and Furious 10" startet hierzulande am 18. Mai 2023. Der elfte Teil soll zwei Jahre später folgen.

Quellen: Instagram, "The Wrap" (1), (2)