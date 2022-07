Sie trägt nicht mehr als einen Metallbikini und sitzt auf einem leuchtenden Pferd: Sängerin Beyoncé zeigt auf Instagram eine Aufnahme zu ihrem siebten Studioalbum und sorgt damit für reichlich Wirbel.

Sechs Jahre mussten Fans von Beyoncé auf ein neues Studioalbum warten: Am 29. Juli soll ihre neue Platte mit dem Titel "Renaissance" erscheinen. Das verkündete sie Mitte Juni unter anderem auf ihrem Instagram-Account. Auf der Fotoplattform veröffentlichte die Sängerin nun ein erstes Foto zum Album – und das sorgt für reichlich Wirbel.

Denn auf der kunstvollen Aufnahme ist Beyoncé fast nackt zu sehen. Sie trägt eine Art Metallbikini des amerikanischen Künstlers Nusi Quero und sitzt auf einem leuchtenden Pferd, das als Hologramm dargestellt ist. Quero, der bereits mit Sängerin Grimes zusammengearbeitet hat, zeigte sich auf Instagram begeistert, dass die 40-Jährige für ihr neues Album eine seiner Kreationen wählte. "Beyoncé trägt einen kompletten Look von Nusi. Ich kann nicht glauben, dass ich das gerade getippt habe. Ich habe keine Worte", kommentierte er das Foto.

Beyoncé selbst verfasste einen längeren Post, in dem sie erklärte, die Arbeit an dem Album habe ihr "in einer für die Welt beängstigenden Zeit einen Ort zum Träumen" gegeben. "Sie erlaubte mir, mich frei und abenteuerlustig zu fühlen in einer Zeit, in der sich sonst wenig bewegte." Sie hoffe, dass ihre Musik ihren Fans Freude bringe und sie zum Tanzen anrege. "Und dass ihr euch so einzigartig, stark und sexy fühlt, wie ihr seid." Mehr als 3,7 Millionen Menschen haben den Beitrag seit der Veröffentlichung geliked.

Zum Vergleich: Mitte Juni verkündete Beyoncé ihr Comeback mit einer Titelgeschichte in der britischen "Vogue". Auf dem Cover der Zeitschrift posierte sie ebenfalls auf einem Pferd. Dieses Posting erreichte bisher rund 2,4 Millionen Likes. Im Interview mit der Zeitschrift erklärte die dreifache Mutter, dass die Arbeit an ihrem neuen Album ein langer Prozess war. Ein Grund sei auch die Coronapandemie gewesen. Da die Welt gewissermaßen still stand, habe sie mehr Zeit gehabt über alles gründlich nachzudenken und eine Entscheidung auch mal zu verwerfen – so lange, bis alles perfekt ist. Das Ergebnis hören ihre Fans dann in wenigen Wochen.

Quellen: "Vogue"