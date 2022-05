Was macht eigentlich Fat Comedy? Nach seiner Ohrfeige für Oliver Pocher hatte er sich zunächst gemeinsam in einem gemeinsamen Video mit seinem Anwalt entschuldigt. Nun sitzt er laut eigenen Angaben im Knast. Sein Anwalt kann das allerdings nicht bestätigen.

Nach dem Ohrfeigen-Skandal war es um den Comedian Fat Comedy zunächst ruhig geworden. Zur Erinnerung: Oliver Pocher hatte vor wenigen Wochen den Boxkampf von Felix Sturm gegen Istvan Szili besucht. Während er dabei in der ersten Reihe saß, trat unvermittelt der Comedian Fat Comedy auf ihn zu und ohrfeigte ihn. Dokumentiert ist alles, weil ein Begleiter von Fat Comedy den Vorfall filmte und ins Netz stellte.

Obwohl alles inszeniert wirkte, wehrte sich Fat Comedy später in einem gemeinsamen Video mit seinem Anwalt gegen diese Darstellung. Die Tat sei "spontan" gewesen und er habe mit der Aktion gar "gegen Mobbing" protestieren wollen, weil er selbst früher gemobbt worden sei.

Fat Comedy: Comedian meldet sich angeblich aus dem Gefängnis

Wie realistisch diese Darstellung ist – Oliver Pocher ließ sich davon nicht beeindrucken. Er kündigte schon kurz nach dem Vorfall an, dass man die Angelegenheit vor Gericht "mit allen Mitteln" klären werde und er auf die maximale Strafe hoffe. Genau das scheint nun passiert zu sein, wenn man den Berichten von Fat Comedy glauben schenken möchte: Der Comedian meldete sich am Montag per Instagram-Story und zeigte einen Raum mit vergitterten Fenstern. In einer weiteren Story schrieb er, er wäre "in 6 Monaten zurück".

Angeblich soll es sich bei dem Foto um eine Aufnahme aus der U-Haft handeln, Fat Comedy habe sein Handy deshalb noch dabei, weil "die Beamten leider unfähig waren". Wie realistisch diese Darstellung wirklich ist, mag jeder selbst bewerten.

Aufklärung gibt es bei seinem Anwalt: Der meldet sich auf Anfrage von stern.de und erklärt, sein Mandant befinde sich auf "freiem Fuß". Die Darstellung auf Instagram? Ließe sich wohl mit der Tätigkeit seines Mandanten als Comedian erklären. Oliver Pocher hätte sich sicher eine andere Antwort gewünscht.

Quellen: Instagram, Kanzlei Benecken & Reinhardt