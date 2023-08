Ex-"GNTM"-Kandidatin Fata Hasanovic hat die Geburt ihres Sohnes verkündet. Sie veröffentlichte erste Fotos und verriet den Namen.

Influencerin Fata Hasanovic (28) hat ihren rund 509.000 Instagram-Followern die Geburt ihres Sohnes Malik verkündet. In einem Post veröffentlichte sie zwei Schwarz-Weiß-Bilder, auf dem der Kopf und die kleinen Händchen ihres Babys zu sehen sind. "Unser Wunder hat gestern das Licht der Welt erblickt", schrieb sie am Mittwoch (30. August) in ihrem Beitrag. Für Hasanovic und ihren Partner Izet ist es das erste gemeinsame Kind.

Sie wolle ihren Sohn am liebsten nie mehr loslassen und "wir genießen nun unsere gemeinsame erste Zeit. Uns geht es allen soweit gut und wir nehmen uns jetzt intensiv die Zeit zum Kuscheln und Lieben", erklärte Hasanovic, "GNTM"-Dritte von 2016. Diese Wärme und Liebe seien unbeschreiblich. Dann richtete sie ihre Worte direkt an ihren Nachwuchs: "Unser Sohn, ich liebe dich von ganzem Herzen. Danke, dass du in unser Leben gekommen bist."

Unter dem Post haben sich bereits zahlreiche Glückwünsche gesammelt, unter anderem von Ex-"GNTM"-Kandidatinnen. "Wünsche euch alles Liebe und eine wunderschöne Zeit zusammen", schrieb Fiona Erdmann (34). "Und dir lieber Malik, wünsche ich einen wundervollen Start ins Leben und herzlich willkommen auf dieser Welt. Du hast ganz wundervolle Eltern." Anna Adamyan (27) kommentierte: "Herzlich willkommen du wundervolles Wunder! Wir senden euch Liebe." Klaudia Giez (26) hinterließ mit ihrem Glückwunsch zahlreiche Herzchen-Emojis.

Fata Hasanovic über Schwangerschaft: "Fühlte mich wie eine Auserwählte"

Der Kinderwunsch war für Fata Hasanovic nicht einfach. Seit rund fünf Jahren lebt sie mit der Diagnose Endometriose. "Es war auf jeden Fall sehr kräftezehrend", erklärte sie im März 2023 im Interview mit spot on news. "Wir haben über ein Jahr versucht, schwanger zu werden. Ich habe die Hoffnung nie aufgegeben, dass es irgendwann klappt." Umso überraschender seien die Baby-News dann gewesen. "Ich war sprachlos, als ich den positiven Test gesehen habe und konnte es nicht fassen. Ich fühlte mich wie eine Auserwählte. Wir hatten das Thema für dieses Jahr schon beiseitegelegt und dann kurz vor Weihnachten kam die Nachricht, als unser kleines, persönliches Weihnachtswunder."

Auch über ihre Zukunftspläne sprach die Influencerin in dem Interview. "Wir werden erstmal in Dubai bleiben, da wir gerade erst unser Visum verlängert haben." Dubai sei ein toller Ort zum Leben, nichtsdestotrotz vermisse sie vor allem "meine Mama extrem, besonders jetzt, wo ich selbst Mutter werde, verspüre ich so ein Gefühl von Liebe und brauche ihre Nähe und Unterstützung".