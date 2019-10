Die unerwartete 1:2-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim hat der FC Bayern München offenbar gut weggesteckt. Zum Abschluss des Oktoberfestes am Sonntag ging es in der bayerischen Landeshauptstadt mit der ganzen Mannschaft und in Tracht auf die Wiesn. Viele der Stars hatten auch Partnerinnen und Kinder im Gepäck. So kam David Alaba (27) etwa mit seiner schwangeren Freundin Shalimar Heppner und Robert Lewandowski (31) hatte natürlich seine Ehefrau Anna dabei.

Die vorangegangene Niederlage konnte die gute Stimmung bei den Fußballprofis und ihren Familien offenbar nicht verderben, ließen sich die Spieler während des traditionellen Besuchs im Käfer-Zelt doch gerne mit einer Maß ablichten. In den sozialen Medien teilte der Verein zahlreiche Aufnahmen. In einem kurzen Clip ist etwa Philipe Coutinho (27) zu sehen, wie er in die Kamera prostet.