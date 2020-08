In den sozialen Netzwerken trudeln allerhand prominente Glückwünsche an den FC Bayern München ein. Nur einer hat sich etwas vertan.

Eine von der Corona-Pandemie gebeutelte Fußball-Saison ist für den FC Bayern München perfekt zu Ende gegangen. 12,79 Millionen Menschen sahen am Sonntag live im ZDF dabei zu, wie sich die Mannschaft von Trainer Hansi Flick (55) zum sechsten Mal den Sieg des Champions-League-Titels sicherte, rechnet man die drei Gewinne unter dem einstigen Namen Europapokal der Landesmeister mit. Zudem holte der Verein zum zweiten Mal nach 2013 das Triple - also den gleichzeitigen Triumph in der Champions League, dem DFB-Pokal und in der Deutschen Meisterschaft.

Diese Saison der Superlative, die am 23. August in Lissabon beim Final-Sieg gegen Paris Saint-Germain nun ihren Abschluss fand, konnten prominente Fans des FC Bayern selbstredend nicht unkommentiert lassen. Neben ehemaligen Stars des Vereins, wie Arjen Robben (36), Franck Ribéry (37) und Philipp Lahm (36), schickte etwa auch Bastian Schweinsteiger (36) Glückwünsche via Instagram und schrieb: "Da ist das Ding! Diesen Pokal habt ihr euch mehr als verdient - ein unbeschreibliches Gefühl, an das ich Tag für Tag gerne zurückdenke! Viele Grüße nach Lissabon und lasst es krachen."

"Schweini" war ebenso wie Lahm Teil des Triple-Teams von 2013. Der jubelte in seiner Instagram-Story: "Was für ein Abend in Lissabon. (...) Macht die Nacht zum Tage und bringt den Henkelpott sicher nach München." Torwart-Legende Oliver Kahn (51), seit Januar 2020 selbst im Vorstand der Bayern, postete derweil ein Selfie von sich und dem Henkelpott.

"Triple! Yes! Danke!"

Auch berühmte Fans abseits des Fußballs feierten. Moderator Kai Pflaume (53) etwa stellte ein Video online, das ihn dabei zeigt, wie er die letzten Sekunden vor Abpfiff erlebte und schließlich in Jubelschreie ausbrach. Dem sonst so quirligen Komiker Michael Mittermeier (54) fehlten in seiner Instagram-Story hingegen die Worte: "Triple! Yes! Danke! Ich freu mich...", bringt er in dem Clip gerade noch heraus. Auch der bekennende Bayern-Fan Boris Becker (52) gratulierte via Instagram, Bayern-Koch Alfons Schuhbeck (71) durfte sogar neben der Trophäe in Lissabon Platz nehmen.

Neymars Glückwünsche gingen nach hinten los

Als guter Verlierer wollte sich derweil PSG-Star Neymar (28) auf seinem Twitter-Account präsentieren. Allerdings unterlief ihm bei der Gratulation an die Bayern ein folgenschwerer Rechtschreibfehler. "Verlieren ist Teil des Sports, wir versuchen alles, wir kämpfen bis zum Ende. Vielen Dank für die Unterstützung und Zuneigung jedes Einzelnen von Ihnen und herzlichen Glückwunsch an BAYER." Bayer 04 Leverkusen nahm diesen Fauxpas lachend an und bedankte sich artig für die fehlgeleiteten Glückwünsche.