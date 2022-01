Fehler im Harry-Potter-Special bei Sky: Statt der jungen Emma Watson ist ein Kinderbild von Kollegin Emma Roberts zu sehen.

Peinlicher Fehler in "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts": In dem Special zum 20. Geburtstag des ersten "Harry Potter"-Kinofilms wollten die Macher ein Kinderbild von Emma Watson (31) zeigen. Doch statt der Hermine-Darstellerin blendeten sie ein altes Foto der Kollegin Emma Roberts ein. Fans machten auf den Schnitzer aufmerksam, die Produzenten haben nun reagiert.

Eine Zuschauerin wies via Twitter auf den Fauxpas hin. Sie stellte einen Screenshot aus dem Special mit der angeblichen Emma Watson neben dasselbe Bild, das Emma Roberts selbst einmal gepostet hatte.

"Neue Version folgt in Kürze"

Gegenüber "Entertainment Weekly" haben die Macher den Patzer eingestanden - und eine Korrektur versprochen. "Gut aufgepasst, Harry-Potter-Fans", schrieben die Produzenten in ihrer Stellungnahme. "Ihr habt uns auf einen Bearbeitungsfehler durch ein falsch beschriftetes Foto aufmerksam gemacht. Eine neue Version wird in Kürze veröffentlicht."

In "Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts" treffen sich die Darsteller um Emma Watson, Daniel Radcliffe (32) und Rupert Grint (33). Sie blicken auf den Start des Franchises zurück, das vor 20 Jahren mit "Harry Potter und der Stein der Weisen" an den Start ging.

Das Reunion-Special ist seit dem 1. Januar 2022 auf Sky und Sky Ticket zu sehen, zunächst in der englischsprachigen Version mit deutschen Untertiteln. Eine synchronisierte Fassung soll Ende Januar kommen.