Der Bestechungsskandal um die Schauspielerinnen Felicity Huffman (56) und Lori Loughlin (54) zieht immer absurdere Kreise. Zwar sind die beiden Serien-Stars ("Desperate Housewives", "Full House") gegen Kaution wieder auf freien Fuß, sehen sich nun aber einer Mega-Klage mit Symbolcharakter gegenüber. Denn laut der US-Seite "Deadline", der das entsprechende Gerichtsschreiben vorliegen soll, verklagt eine wütende Mutter die Beteiligten der Universitätsaffäre, darunter Huffman und Loughlin, auf unfassbare 500 Milliarden Dollar (441 Milliarden Euro).

In dem Schreiben echauffiert sich die Frau namens Jennifer Kay Toy, dass ihr Sohn sich an einigen der betroffenen Universitäten beworben hatte und trotz guter Noten nicht angenommen wurde. "Ich bin außer mir und verletzt, denn ich habe das Gefühl, dass meinem Sohn, meinem einzigen Kind, der Zugang zum College verwehrt wurde. Nicht etwa, weil er zu wenig gearbeitet oder gelernt hat, sondern weil reiche Individuen der Meinung sind, dass es in Ordnung sei zu lügen, zu betrügen, zu stehlen und zu bestechen, damit ihre Kinder auf eine gute Schule gehen können."

50 Personen sollen in den Skandal involviert sein, davon 33 Elternteile. Darunter Prominente, Investoren und Unternehmer, auch Silicon-Valley-Spekulant Bill McGlashan (55) und Autorin Jane Buckingham (51, "The Modern Girl's Guide To Life"). Lori Loughlin und ihr Mann, Designer Mossimo Giannulli (55), sollen insgesamt 500.000 Dollar (441.000 Euro) gezahlt haben, damit ihre Tochter auf die USC (University of Southern California) kommt. Wesentlich billiger sei Huffman davongekommen, bei der die Bestechungssumme auf 15.000 Dollar (etwa 13.200 Euro) beziffert wird.