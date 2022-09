DJ Felix Jaehn nimmt sich eine Auszeit und gibt Einblick in seine Pläne

DJ Felix Jaehn hat sich in eine achtmonatige Auszeit verabschiedet. Der 28-Jährige will verreisen. Viele Länder würden ihn reizen. Doch bevor es losgeht, wird sich Jaehn erst einmal seinem Garten widmen.

Am Dienstagabend hatte er noch einen Auftritt auf Ibiza. Jetzt hat sich DJ Felix Jaehn in eine achtmonatige Auszeit verabschiedet. "Es war schon nach dem Abi ein Traum von mir, mal nach Südamerika zu reisen und zu backpacken. Ich habe noch nicht genau entschieden, wohin ich fahre, aber es reizen mich viele Länder: Chile, Peru, Guatemala, Costa Rica, Mexiko", sagte der 28-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Er wolle dabei in Hostels schlafen oder zelten.

Vor der Reise will der in Mecklenburg-Vorpommern lebende Musikproduzent noch etwas gärtnern. "Ich bin dabei, meinen Garten zu transformieren, baue die Gemüsebeete aus und habe langfristig die Vision, einen richtig paradiesischen, kleinen Hofgarten aufzubauen."

Felix Jaehn hatte vor sieben Jahren seinen Durchbruch

Der Musiker landete 2015 mit einem Remix des Songs "Cheerleader" seinen ersten Hit und gehört zu den bekanntesten deutschen DJs. Am vergangenen Freitag veröffentlichte er seine neue Single "Call It Love" mit dem US-Sänger Ray Dalton.

In seiner Auszeit möchte Jaehn zwar Musik rausbringen, aber nicht mehr auflegen und in der Öffentlichkeit stehen. "Ich versuche auch im Alltag immer, mir kleine Inseln zu suchen, lebe deshalb auch noch auf dem Dorf, meditiere, mache Yoga und alles Mögliche, was mich zu mir bringt und erdet. Das braucht es auf jeden Fall, damit ich bei mir bleibe und mich nicht verliere in all den Eindrücken von außen."