Im Januar ist seine Mutter Rosi Mittermaier verstorben. Nun hat Felix Neureuther zu seinem Geburtstag eine rührende Botschaft geteilt.

Der ehemalige Skirennläufer Felix Neureuther hat am 26. März seinen 39. Geburtstag gefeiert - den ersten ohne seine im Januar verstorbene Mutter Rosi Mittermaier (1950-2023). Auf Instagram schrieb Felix Neureuther nun, es sei "ein spezieller" Winter für die Familie gewesen. "Kein leichter, aber wir müssen versuchen, weiter nach vorne zu schauen! In schweren Zeiten ist der Zusammenhalt der Familie das entscheidende!!!"

"Bin dankbar"

Der Skistar fügte zu einem Clip, der ihn auf der Piste zeigt, hinzu: "Man muss selbst in schweren Zeiten dankbar sein für das, was man tun darf." Er sei "extrem dankbar" für die Familie, die er habe und dafür, dass er seine "Leidenschaft nach wie vor zum Beruf machen darf und dass ich sie immer noch so genießen kann". Am Ende seines Posts heißt es: "Es hilft sehr, auf den Bergen so eine Freude verspüren zu dürfen. Ich werde heute 39 Jahre alt und ich blicke mit einem Lächeln nach oben und bin dankbar!"

Anfang März hatte er in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung verraten, dass es seinem Vater Christian Neureuther (73) wieder besser gehe. "Wir wohnen ja direkt nebeneinander, und so ist Papa auch nicht allein", sagte der Ex-Weltklasse-Skiläufer. Außerdem kümmere sich sein Vater liebevoll um seine Enkel. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Miriam (32) hat Felix Neureuther drei Kinder im Alter von 5 und 3 Jahren sowie elf Monaten. Ski-Legende Rosi Mittermaier ist am 4. Januar im Alter von 72 Jahren an einem Krebsleiden gestorben.