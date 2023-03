Ex-Skirennläufer Felix Neureuther zeigte die Fahrkünste seiner fünfjährigen Tochter Matilda stolz in einem Video.

Ex-Skirennläufer Felix Neureuther hat ein Video von seiner Tochter Matilda gepostet, auf dem die Fünfjährige eine Skipiste hinabjagt.

Ex-Skirennläufer Felix Neureuther (38) ist stolz auf die Fahrkünste seiner Tochter Matilda (5). In einem Instagram-Video, das er am Donnerstag postete, jagt das Mädchen eine Skipiste hinunter. Dabei steht sie ihrem Vater in nichts nach. Der fährt scheinbar direkt hinter ihr und filmt.

Der 38-Jährige schreibt nur #nosnownoshow neben das Video. Einige prominente Kommentatoren zeigten sich beeindruckt von der Fünfjährigen.

"Ganz die Mama"

Stars wie Moderator Kai Pflaume (55) und Felix' Frau Miriam (32) nutzten das Video, um den stolzen Papa etwas aufzuziehen. "Ganz die Mama", schrieb Pflaume. "Man sieht richtig, alles von der Mama gelernt", witzelte die 32-Jährige, die selbst bis 2019 als Biathlon-Profi aktiv war.

Fußball-Nationalspieler Thomas Müller (33) dagegen sieht in der Kleinen schon den nächsten Superstar: "Next generation", kommentierte der Stürmer von Bayern München. Sky-Kommentator Olivier Zwartyes (36) schrieb: "Endlich Konkurrenz für Mikaela Shiffrin in Sicht!" Shiffrin (27) gilt mit bisher 85 Weltcup-Siegen als eine der besten Ski-Sportlerinnen aller Zeiten.

Papa Felix Neureuther hat aber auch einiges vorzuweisen: Neben fünf WM-Medaillen gelangen ihm in seiner Karriere 13 Weltcup-Siege in Einzelrennen. Er ist damit der erfolgreichste deutsche alpine Skifahrer.