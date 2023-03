Felix Neureuther ist in Trauer. Vor wenigen Monaten erst verstarb seine Mutter.

Felix Neureuther muss seinen Geburtstag zum ersten Mal ohne seine Mutter Rosi Mittermaier verbringen und ist weiter in Gedanken bei ihr. Auf Instagram gibt er einen Einblick in einen schwierigen Winter, der nun hinter ihm und seiner Familie liegt.

Der Schmerz und die Trauer sitzen noch immer Tief. Kein Wunder: Der wohl schwerste Tag im Leben von Felix Neureuther ist erst knapp drei Monate her. Am 4. Januar 2023 starb seine Mutter Rosi Mittermaier. Nun stand Neureuthers erster Geburtstag ohne seine Mutter an. Für den Ex-Ski-Star ein Moment, um innezuhalten und sich mit einem emotionalen Video sowie rührenden Zeilen zu Wort zu melden. Der Post auf Instagram macht vor allem eins deutlich: Rosi Mittermaier wird noch immer schmerzlich vermisst.

Felix Neureuther erzählt von schwerer Zeit

"Auf dem Berg geht’s mir gut", verrät Felix Neureuther in einem Video, das ihn beim Skifahren zeigt. Und das hat einen rührenden Grund: "Weil ich in dem Moment, dem Himmel ein Stück weit näher bin." Der Blick von oben helfe ihm, um "Dinge besser zu verstehen". Dazu dürfte auch der Tod seiner Mutter zählen. Die Leidenschaft zum Skifahren hat die beiden immer verbunden. Der erste Winter ohne sie sei für Neureuther und seine Familie eine der größten Herausforderungen gewesen. Doch sein Umfeld gebe ihm Kraft: "In schweren Zeiten ist der Zusammenhalt der Familie das entscheidende!!!", schreibt der Dreifach-Vater zu dem Video.

"Ich werde heute 39 Jahre alt und ich blicke mit einem Lächeln nach oben und bin dankbar!", schreibt Neureuther weiter. Seine Frau, Ex-Biathletin Miriam Neureuther, kommentierte den Post mit einem roten Herz. Dazu schreibt sie: #loveofmylife – "Liebe meines Lebens". Die Familie gibt sich Halt. Es ist genau das, was Felix Neureuther so viel Kraft gibt.