Die Familie von Felix und Miriam Neureuther bekommt weiteren Zuwachs: Die 31-Jährige ist zum dritten Mal schwanger. Das gaben die beiden via Instagram bekannt. Zahlreiche Sport-Kollegen gratulierten.

Der frühere Skirennläufer Felix Neureuther und seine Frau Miriam erwarten erneut Nachwuchs. Das gaben die beiden auf ihrem jeweiligen Instagram-Account bekannt. Die 31-Jährige veröffentlichte ein Foto, das sie mit Skiern im Schnee zeigt. Miriam Neureuther hält liebevoll ihren Bauch und kommentierte: "Unsere Familie wächst weiter #sodankbar". Felix Neureuther postete ebenfalls einen Schnappschuss aus dem Schnee, auf dem er scherzhaft seinen Bauch nach vorne streckt. "Number 3 is on the way", schrieb der 37-Jährige.

Felix und Miriam Neureuther haben schon einen Sohn und eine Tochter

Felix und Miriam Neureuther haben bereits zwei gemeinsame Kinder. Im Oktober 2017 kam ihre Tochter Madita zur Welt, im Februar 2020 folgte Sohn Leo. Die Schwangerschaften und Geburten ihrer beiden älteren Kinder hatten die Ex-Sportler ebenfalls via Instagram bekanntgegeben. Unter den aktuellen Postings sammelten sich zahlreiche Glückwünsche.

"Juhuuuu, ich freu mich so mit euch", bemerkte etwa die frühere Skilangläuferin Evi Sachenbacher-Stehle. Die 41-Jährige holte 2010 mit Miriam Neureuther (damals noch Gössner) Silber in der Staffel bei den Olympischen Spielen in Vancouver. Auch Biathletin Franziska Hildebrand, Läuferin Sabrina Mockenhaupt und Golfer Martin Kaymer gratulierten. Der 37-Jährige wurde selbst erst vor wenigen Tagen zum ersten Mal Vater. Das veranlasste Moderator Kai Pflaume zu dem Kommentar: "Dann könnt ihr ja zusammen zum Baby-Schwimmen".

Felix und Miriam Neureuther sind seit 2013 ein Paar und heirateten Ende 2017. Der Sohn der Skilegenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther war erfolgreicher Skirennläufer und beendete im Frühjahr 2019 seine Karriere. Seitdem ist er als Sportexperte in der ARD zu sehen. Miriam Neureuther begann ihre Laufbahn ebenfalls als alpine Skiläuferin, wechselte dann aber zu den Disziplinen Biathlon und Skilanglauf. Auch sie beendete ihre Karriere im Jahr 2019.