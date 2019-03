Seit seinem zweiten Platz im Dschungelcamp kommt "Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Schauspieler Felix van Deventer (22) nur noch selten zum Durchatmen. Täglich trudeln neue Anfragen für den 22-Jährigen ein. "Ich versuche aber nur die Anfragen auszuwählen, die mir auch Spaß machen", erklärt er am Sonntag in Berlin. Der Serienstar war mit vielen weiteren Promis wie Giovanni (41) und Jana Ina Zarrella (42) oder Thore Schölermann (34) am verkaufsoffenen Sonntag in Berlins größtem Shoppingcenter "Mall of Berlin" zu Gast.

Beim "Lass uns packen"-Event traten die Stars gegen zahlreiche Fans in Disziplinen wie Koffer-Wettpacken, Surf-Challenge oder Hindernis-Parcours an. Vor allem Felix van Deventer schien ganz in seinem Element zu sein: "Sowas wie heute hier ist doch mega. Ich kann meinen Fans eine Freude machen, und habe super viel zum Lachen." Seit seiner Teilnahme im Dschungelcamp werde er viel öfter nach einem Selfie gefragt oder erkannt. "Dafür bin ich sehr dankbar und freue mich auch, wenn ich jemandem eine Freude mache kann", so der 22-Jährige.

Jana Ina Zarella steht kurz vor der Krise

Jana Ina Zarella schien dagegen während der Wettkämpfe fast zu verzweifeln. Schuld waren die Pack-Qualitäten ihres Ehemannes: "Ich kann nicht glauben, dass Giovanni schneller war. Ich bekomme eine Krise, wenn ich sehe wie zerknittert alles ist und er findet dann nie etwas wieder und nervt mich mit 'Schatz, hast du mein T-Shirt gesehen?'"

So läuft es mit den Baby-Vorbereitungen

Nach den Wettkämpfen nutzte van Deventer die Zeit noch für einen ausgedehnten Bummel durch einige der rund 300 Stores in der "Mall of Berlin". Der 22-Jährige wird in wenigen Monaten zum ersten Mal Vater und stöberte dementsprechend zielstrebig nach Kindersachen. Die Baby-Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren: "Wir ziehen gerade um und das Kinderzimmer geht auch voran", freut sich der Schauspieler. Bald steht auch der Babyvorbereitungskurs mit seiner Partnerin Antje an. "Das wird eine ganz neue Erfahrung werden. Es mag komisch klingen, aber ich freue mich total darauf", lacht der glückliche Bald-Papa.