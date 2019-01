Der Hamburger Schauspieler Felix van Deventer (22, "Gute Zeiten, schlechte Zeiten") kämpft sich aktuell im australischen Dschungel durch die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!". Montagnacht lässt er im Gespräch mit Mit-Camper Domenico de Cicco (35) - selbst Papa - die süße Baby-Bombe platzen: Seine Freundin Antje (22) ist schwanger und die beiden freuen sich auf das erste gemeinsame Kind. Ist seine Liebste sauer, dass er die frohe Kunde im TV ausgeplaudert hat? So tickt die Liebste des "GZSZ"-Stars.

So reagiert Antje auf die Baby-News

Dass Millionen TV-Zuschauer von ihrem Babyglück erfahren haben, stört die Blondine offenbar nicht. "Ich bin Felix überhaupt nicht böse, dass er die Bombe hat platzen lassen", schreibt Antje in einer Instagram Story. Im Gegenteil: "Ich bin so glücklich mit Felix und seine Worte haben mich zu Tränen gerührt!" In einer weiterer Story hat sie zuvor bereits bestätigt: "Egal, was Felix macht oder tun wird, ich stehe da immer zu 100 Prozent hinter ihm und unterstütze ihn, wo ich nur kann."

Ende Juli 2018 haben die beiden mit einem identischen Foto auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts die Beziehung öffentlich gemacht. "My love" ("Meine Liebe"), kommentiert sie das Bild, auf dem die beiden sich küssen. Er schreibt zu seinem Post unter anderem: "But now it's all good, babe" ("Aber jetzt ist alles gut, Babe"). Ende August 2018 folgt der erste gemeinsame Auftritt auf dem roten Teppich.

Total verliebt in ihren Felix

Die schlanke Potsdamerin präsentiert sich auf ihrem Instagram-Profil häufig fröhlich und optimistisch. Offenbar ist die werdende Mama modeinteressiert, sie posiert gerne in der Natur, mag weiße Blusen und Tops ganz besonders und setzt eher auf dezentes Make-up. "Jeder hat ein Schicksal und du bist meins", schwärmt sie im September 2018 über ihren Felix.

Das sagt der werdende Onkel zum Schwangerschafts-Outing

Für Felix' Bruder, Timo van Deventer, der ihn nach Australien begleitet hat und in der Zeit dessen Instagram-Account betreut, ist die Baby-News im Fernsehen "schon relativ überraschend" gekommen, wie er im Interview mit "RTL.de"-Reporter Sebastian Tews sagt. Es sei eigentlich anders ausgemacht gewesen. Die Nachricht hätte über eine Pressemitteilung bekannt gegeben werden sollen.

Aber Timo zeigt Verständnis für seinen Bruder, der das Geheimnis schon eine ganze Weile mit sich herumgetragen habe. "Er musste es einfach irgendjemandem erzählen und ist jetzt ein bisschen freier", glaubt er. Da Antje "jetzt im vierten Monat schwanger" sei, wüssten sie es "also schon ne ganze Weile".

Mit 22 Jahren wird Felix ein recht junger Vater sein. Daran, dass er der Vaterrolle gewachsen ist, hat Timo dennoch keinen Zweifel. "Weil Felix ein totaler Familienmensch ist und die Familie bei ihm an erster Stelle steht", so Timo. Sein Bruder freue sich einfach auf das Baby mit seiner Freundin. Was es wird, wissen sie übrigens noch nicht.