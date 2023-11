In der Ehe des ehemaligen "Tatort"-Kommissars kriselte es schon vor Corona. Doch beide wollen nicht als Feinde auseinander gehen - schon allein der Kinder wegen.

Schauspieler Oliver Mommsen hat über die Trennung von seiner Frau Nikola gesprochen. Schon vor Corona habe sich die Liebe zwischen ihnen zu einer tiefen Freundschaft gewandelt, erklärte der 54-jährige ehemalige "Tatort"-Kommissar dem Magazin "Bunte". "Wir hatten ein paar ruckelige Jahre, aber irgendwann haben wir uns hingesetzt und überlegt, wie bekommen wir eine vernünftige Trennung hin."

Auch ihre beiden erwachsenen Kinder seien für sie ein Grund gewesen, "dass wir nicht des anderen Feind werden und die Tür zueinander nie ganz zuschlagen wollen", sagte Mommsen, der in Berlin lebt. "Nur weil man sich nicht mehr liebt, muss man sich nicht gleich hassen." Der Weg dahin sei nicht immer frei von Steinen und lang gewesen, sagte der Schauspieler. "Aber wir haben es geschafft."

Der 54-Jährige hat eigenen Angaben zufolge eine neue Freundin. Die Beziehung hält er demnach vorerst noch aus der Öffentlichkeit heraus. "Wir kennen uns jetzt schon eine Weile, das lassen wir auf uns zukommen", so der Schauspieler. Auf die Frage, ob es ihm schwergefallen sei, sich nach so langer Zeit wieder zu verlieben, antwortet er: "Oh ja! Das war der Horror." Er habe teilweise auch vor sich selbst gewarnt und gesagt: "Achtung, ich komme direkt aus einer Ehe, ich kann für nichts garantieren. Ich bin gerade so gar nicht zurechnungsfähig", sagte Mommsen. "Aber nun hat es ja doch geklappt."

Mommsen und seine Frau waren mehr als 20 Jahre zusammen und hatten 2008 geheiratet.