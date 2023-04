Frank Ocean bei einer Veranstaltung in New York. Foto

Eine Performance gab Frank Ocean trotz verstauchtem Bein - doch am zweiten Wochenende fällt er aus. Fans hatten den Auftritt mit Spannung erwartet. Es war das erste Konzert des Kaliforniers seit sechs Jahren.

US-Sänger Frank Ocean hat seinen Auftritt beim Coachella-Festival wegen einer Verletzung abgesagt. Der 35-Jährige sollte am kommenden Sonntag, am zweiten Wochenende des legendären Festivals in der kalifornischen Wüstenstadt Indio, als Headliner auftreten. Wegen zwei Knochenbrüchen und einer Verstauchung am linken Bein hätten die Ärzte von dem Auftritt abgeraten, teilte Oceans Sprecherteam am Mittwoch mit.

Die Verletzung habe sich der Sänger vor Festivalbeginn zugezogen, hieß es in der Mitteilung. Oceans erster Auftritt am vergangenen Sonntag sei daraufhin kurzfristig abgeändert worden. "Es war chaotisch", sagte der Sänger laut "Variety" in einem Statement. Er wollte etwas anderes darbieten, aber habe sich dennoch gefreut, auf der Bühne zu stehen.

Fans hatten Oceans Coachella-Auftritt mit Spannung erwartet. Es war das erste Konzert des Kaliforniers seit sechs Jahren, sein letztes Album veröffentlichte er 2016. Doch nach der Show am vorigen Sonntag hatten sich viele enttäuscht gezeigt. Der Sänger war mit fast einstündiger Verspätung erschienen.

Neben Ocean zählen in diesem Jahr Popstar Bad Bunny und die südkoreanische K-Popgruppe Blackpink zu den Coachella-Headlinern. Mit dabei sind auch die Gorillaz, Rosalía, Björk und Blondie. In diesem Jahr wurden an beiden Festival-Wochenenden Hunderttausende Zuschauer erwartet.