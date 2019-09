US-Rapper Fetty Wap (28, "Trap Queen") ist in Las Vegas festgenommen worden. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" unter Berufung auf die örtliche Polizei berichtet, werde dem Musiker in drei Fällen Körperverletzung vorgeworfen. Die mutmaßliche Tat soll in einem Hotel in Las Vegas stattgefunden haben.

Zunächst sei die Polizei von nur einem Angriff ausgegangen. Später jedoch wurde von einem Übergriff auf drei Personen gesprochen. Weitere Details sind bis dato noch unklar.