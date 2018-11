Viele von ihnen haben selbst ihr Zuhause verloren, trotzdem halten die Betroffenen der Feuerhölle in Kalifornien jetzt zusammen. Diese Stars zeigen vollen Einsatz.

Lady Gaga spendet Trost und Pizza

Lady Gaga (32) musste am Freitag selbst aus ihrem Haus in Malibu vor den Flammen fliehen. Am Sonntagabend besuchte sie die Notunterkunft in der Pacific Palisades High School und appellierte an die Evakuierten, nicht die Hoffnung zu verlieren: "Ich weiß, wir kennen uns nicht, aber ich liebe euch. Das hier ist ein Notfall, aber ihr seid nicht alleine." Sie rief die Leute dazu auf, in Kontakt zu bleiben und ihre Geschichten zu teilen und munterte eine sichtlich geschwächte 98-Jährige mit einem Ständchen auf. Am Dienstag besuchte Gaga wieder eine der Notunterkünfte. Diesmal hatte sie außerdem tonnenweise Pizza und Kaffee im Gepäck.

Dave Grohl spendet BBQ für Feuerwehrleute

Der größte Dank gilt den Feuerwehrmännern von Kalifornien, die derzeit Tag und Nacht gegen die Feuerbrunst kämpfen. Dave Grohl (49), Frontmann der Foo Fighters, versuchte seinen Beitrag zu leisten, indem er diesen Männern einen großen Gefallen tat. Er brachte den Feuerwehrleuten der Station 68 in Calabasas am Montag ein umfangreiches Barbecue seiner neu eröffneten BBQ-Firma zum Abendessen vorbei.

Guy Fieri kocht auf der Polizeistation

Auch Promi-Koch Guy Fieri (50) kümmerte sich um eine Stärkung für die Einsatzkräfte. Er kochte im Butte County selbst gemachtes Pulled Pork für Feuerwehrmänner und Polizisten. "Vielen Dank Guy, dass du unsere Mägen gefüllt und unsere Laune gehoben hast", bedankten sich die Polizisten danach per Twitter bei dem Starkoch.

Miley Cyrus und Ellen DeGeneres spenden

Viele Stars wie Gerard Butler (49) oder Alyssa Milano (45) riefen außerdem zu Spenden für die Opfer der verheerenden Waldbrände auf. Miley Cyrus (25) und Liam Hemsworth (28) spendeten 500.000 Dollar an die Malibu Foundation, die sich um den Wiederaufbau Malibus kümmern soll. Ellen DeGeneres (60) spendete 100.000 Dollar an die Los Angeles Feuerwehr Foundation.

Sandra Bullock und Kaley Cuoco retten Tiere

Sandra Bullock (54) dagegen spendete 100.000 Dollar an die Humane Society of Ventrua County, die sich der evakuierten Tiere der Woolsey und Hill Feuer annimmt. Auch Kaley Cuoco (32) rief ihre Follower dazu auf, der Tierschutzorganisation Westvalley Animals Shelter unter die Arme zu greifen.

Kim und Kanye schützen ihr Haus (und damit auch andere)

Eine etwas andere Strategie verfolgten Kim Kardashian (38) und Kanye West (41): Nachdem sie evakuiert wurden, heuerten sie ein privates Löschteam an, das sich darum kümmerte, dass ihr Anwesen nicht Feuer fing. Was erstmal egoistisch klingt war ein Glücksfall für die Gemeinde Hidden Hills, da sich die Feuerbrunst ansonsten auch auf die umliegenden Häuser verbreitet hätte.