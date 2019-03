Fünf Jahre liegt der Tod des britischen Fotomodels und It-Girls Peaches Geldof (1989-2014) zurück. Am heutigen Mittwoch wäre sie 30 Jahre alt geworden. Ihre Schwester Fifi Geldof (35) gedenkt ihrer bei Instagram mit rührenden Worten. "Ich denke an sie und vermisse sie mehr denn je", schreibt die 35-Jährige zu einem schwarz-weißen Kinderbild ihrer kleinen Schwester.

Todesursache lange unbekannt

Peaches Geldof, die Tochter von Rocksänger Bob Geldof (67, "Love Or Something"), wurde am 7. April leblos in ihrem Haus im englischen Wrotham aufgefunden. Wie "The Times" einen Monat später berichtete, sei das Model angeblich an einer Heroin-Überdosis gestorben. Ihre Mutter Paula Yates (1959-2000) war 14 Jahre zuvor auf dieselbe Weise umgekommen.