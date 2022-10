Tim Roth (l), Schauspieler aus Großbritannien, und sein Sohn Cormac Roth bei der Premiere des Films "Bergman Island" bei den 74. internationalen Filmfestspielen in Cannes. Foto

Nur 25 Jahren alt ist Cormac Roth, Sohn des Schauspielers Tim Roth, geworden, bis er seiner Krebserkrankung erlag. Im Juni hatte er seine Diagnose auf Instagram öffentlich gemacht.

Cormac Roth, der Sohn von Schauspieler Tim Roth (61, "Pulp Fiction", "Der Planet der Affen"), ist mit 25 Jahren an Krebs gestorben. Sie hätten ihren "wunderschönen Jungen" nach einem "tapferen Kampf gegen Krebs" verloren, teilte die Familie am Montag (Ortszeit) mit. Laut der Mitteilung, die der Deutschen Presse-Agentur vorlag, war Cormac bereits am 16. Oktober gestorben. Der junge Musiker sei "außergewöhnlich begabt" und voll von "wilder und ansteckender" Energie gewesen. Er hatte eine Hochschule im US-Staat Vermont besucht.

Cormac stammte aus der 1993 geschlossenen Ehe des Schauspielers mit der Modedesignerin Nikki Butler. Das Paar hat einen weiteren gemeinsamen Sohn.

Im Juni hatte Cormac die Diagnose auf Instagram bekanntgegeben. Die seltene Krebsart sei im November 2021 festgestellt worden. Seitdem habe er die Hälfte seines Hörvermögens und viel Gewicht verloren, schrieb der Musiker. Er kämpfe mit allen erdenklichen Behandlungen, darunter Chemotherapie, Operationen und Transfusionen, dagegen an. "Das Leben ist kurz", wandte er sich an seine Follower. "Macht all die Dinge, die ihr liebt."

