Das Filmfest München feiert in diesem Jahr 40. Geburtstag. Den CineMerit-Award wird Schauspielerin Barbara Sukowa erhalten.

Schauspielerin Barbara Sukowa (73) erhält beim Filmfest München den CineMerit-Preis 2023. Mit dem Award werden seit 1997 herausragende Filmschaffende geehrt. In den vergangenen Jahren ging die Auszeichnung vor allem an internationale Stars. Eröffnet wird das Filmfest am 23. Juni mit dem Film "The Persian Version".

"Jenseits des Mainstreams"

In einer Pressemitteilung des Veranstalters heißt es, Sukowas Karriere sei "ein Beispiel dafür, dass es diverse Rollen und relevante Geschichten jenseits des Mainstreams" gebe. Mit den Fassbinder-Filmen "Berlin Alexanderplatz" und "Lola" wurde die ausgebildete Schauspielerin Anfang der 1980er Jahre zum deutschen Filmstar. In München wird ihr neuer Film "Dalíland" gezeigt. Darin verkörpert die gebürtige Bremerin Salvador Dalís (1904-1989) Gattin Gala Éluard (1894-1982). Zudem laufen ihre älteren Filme "Rosa Luxemburg" (1986) und "Wir beide" (2019).

Mit dem CineMerit Award ehrt das Filmfest München seit 1997 herausragende Persönlichkeiten des internationalen Filmschaffens für ihre Verdienste um die Filmkunst. Frühere Preisträger sind Alba Rohrwacher (2022), Senta Berger und Robin Wright (2021), Ralph Fiennes und Antonio Banderas (2019) sowie Emma Thompson (2018).

Culture-Clash-Komödie zum Auftakt

Eröffnet wird das Filmfest München mit der Culture-Clash-Komödie "The Persian Version". Der Auftaktfilm folgt Leila und ihren iranischen Eltern, die in den 1970er Jahren in die USA ausgewandert sind. Zur Aufführung werden auch die Regisseurin sowie die beiden Hauptdarstellerinnen erwartet.

Das Filmfest München findet vom 23. Juni bis 1. Juli statt. Weitere Highlights der 40. Geburtstagsausgabe: Die österreichische Regisseurin Jessica Hausner (50) wird im Rahmen einer Retrospektive unter anderem mit ihrem neuen Spielfilm "Club Zero" vertreten sein. In Kooperation mit dem Museum Brandhorst gibt es eine Hommage an die taiwanesische Künstlerin Shu Lea Cheang (69). Ihre neue Produktion "UKI" wird als Weltpremiere gezeigt.