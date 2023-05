Ab dem 16. Mai heißt es in Cannes wieder "Film ab!". An der Südküste Frankreichs laufen ab dann bis zum 27. Mai die jährlichen Filmfestspiele, die zu den wichtigsten Events des Filmgeschäfts gehören. Im Rahmen der Veranstaltung werden seit 1946 verschiedene Filme vorgestellt und Preise verliehen.

Ursprünglich wurde das Filmfestival als Initiative des französischen Bildungs- und Kulturministers Jean Zay ins Leben gerufen und hat sich seither zum prestigeträchtigsten Filmfestival der Welt entwickelt. Die wichtigste Auszeichnung ist seit 1955 die Goldene Palme, mit der der beste Film des Wettbewerbs ausgezeichnet wird. In diesem Jahr gehen 21 Filme ins Rennen um die Ehrenauszeichnung.

Cannes: Die Crème de la Crème der Filmbranche

Das Staraufgebot an der französischen Riviera könnte derzeit also nicht höher sein. Die Crème de la Crème reicht sich wortwörtlich die Türklinke in die Hand, der Starauflauf nimmt von Tag zu Tag immer weiter zu.

"Mein ein, mein alles"-Regisseurin Maïwenn erzählt im Historienfilm "Jeanne du Barry" die Geschichte der Jeanne Vaubernier, einem Mädchen aus dem Volk, das ihre Reize nutzt, um in der Gesellschaft aufzusteigen. Ihr Ziel: Ihren Geliebten, den Graf Du Barry, dem König höchst persönlich vorzustellen. Beim Treffen mit König Ludwig XV., der von "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp verkörpert wird, funkt es unverhofft zwischen Vaubernier und dem König – in ihr findet letzterer seinen Lebenssinn wieder. Die Liebe geht so weit, dass er das Mädchen von der Straße zum Entsetzen der Öffentlichkeit zu seiner offiziellen Favorit ernennt.



Zum Auftakt der Veranstaltung und der Premiere des Historienfilms "Jeanne du Barry" präsentierten sich bereits Promis wie Catherine Zeta-Jones, Alessandra Ambrosio oder Iris Law in den schönsten Kleidern renommierter Designer auf dem roten Teppich. Und auch zahlreiche deutsche Prominente standen auf der Gästeliste der Eröffnungsfeier, darunter Matthias Schweighöfer zusammen mit Freundin Ruby O. Fee sowie Veronica Ferres mit Tochter Lily Krug. Jeden Tag kommen neue Stars dazu, die sich im "Palais des Festivals et des Congrès" die Premieren der nominierten Filme ansehen.

Ehrenpalme für Harrison Ford und Michael Douglas

Bislang wurden schon einige Preise verliehen. Hollywood-Legende Harrison Ford erhielt an Tag drei der Veranstaltung eine Ehrenpalme für sein Lebenswerk. Die Auszeichnung erhielt zwei Tage zuvor bereits Michael Douglas, der die Veranstaltung mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones und seiner Tochter Carys Zeta Douglas besuchte.

Neben den Filmen stehen auch die Themen Mode und Stil an erster Stelle. Anders als andere Filmfestivals gilt die Veranstaltung in Cannes inoffiziell auch als Mode-Event, denn es gilt: sehen und gesehen werden. In der Vergangenheit sorgte das Event schon zigfach für einzigartige Stilmomente. Zu den aufregendsten Looks in der Geschichte der Filmfestspiele gehören beispielsweise Prinzessin Dianas Kleid von Catherine Walker im Jahr 1987 oder Madonnas Kegel-BH von Jean Paul Gaultier 1991. Welchen Auftritt die Celebrities in diesem Jahr hinlegen, sehen Sie in der Bildergalerie oben.