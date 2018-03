Im chinesischsprachigen Teil der Welt ist Anthony Wong Chau-Sang ein Superstar. Der 56-jährige Schauspieler und Regisseur trat in mehr als 150 Filmen auf und ist berühmt für seine Rollen in Produktionen wie dem John-Woo-Actionfilm "Hard Boiled", dem Thriller "Infernal Affairs" und dem Fantasyfilm "Die Mumie: Das Grabmal des Drachenkaisers". Doch trotz seiner Bekanntheit verbrachte Wong Jahrzehnte damit, nach seinem Vater zu suchen - bis ein Film der BBC jetzt die entscheidende Wendung brachte.



Wong kam 1961 als Sohn einer Chinesin und eines Briten in Hongkong zur Welt. Sein Vater war Frederick William Perry, ein Veteran der königlichen Luftwaffe, der für die britische Regierung in der damaligen Kronkolonie arbeitete. Perry verließ die kleine Familie, als Wong vier Jahre alt war, und zog nach Australien, wie die BBC berichtet. Einige Jahre lang hätten Vater und Sohn sich noch Briefe geschrieben, doch als Wong zwölf Jahre alt war, sei der Kontakt vollständig abgebrochen.

Anthony Wong berichtet BBC von seiner Suche

Irgendwann wollte Wong wieder Verbindung zu Perry aufnehmen. Jahrzehntelang suchte er dem Bericht zufolge nach Spuren seines Vaters. Doch er hatte nur dessen Namen und ein paar Informationen von seiner mittlerweile demenzkranken Mutter, die ihm nicht weiterhalfen.

Anfang des Jahres erzählte Anthony der BBC in China von seiner Suche. "Er beschrieb, wie er ohne seinen Vater aufwuchs, mit dem Gefühl, zwischen seiner britischen und seiner Hongkonger Identität gefangen zu sein. Und wie er hoffte, das Internet würde ihm dabei helfen, Antworten zu bekommen", schreibt BBC-Autor Zhijie Shao.



Am Tag nach der Veröffentlichung der Geschichte hätten Menschen, die Wong bei der Suche helfen wollten, eine Facebook-Seite dazu aufgemacht. Drei Frauen an unterschiedlichen Orten der Welt hätten mit Nachforschungen begonnen und ihre Erkenntnisse an den Schauspieler weitergeleitet. "Fast jeden Tag kamen neue Hinweise", zitiert die BBC Anthony Wong. Anfang März dann der Durchbruch: Jemand war auf biografische Informationen zu Wongs Vater Frederick Perry und seiner englischen Familie gestoßen.

Wong habe kaum zu glauben gewagt, dass es seine Verwandten seien, schreibt Shao. Aber die Namen und Jahreszahlen schienen perfekt zu passen.

Zwillingsbrüder erkennen Frederick Perry wieder

Zur selben Zeit fuhr der 74 Jahre alte John Perry mit seinem Zwillingsbruder David auf einem Kreuzfahrtschiff über den Pazifik, wie die BBC weiter berichtet. Dort erhielt er dem Sender zufolge eine E-Mail von einem Cousin aus England, der ihm mitteilte, dass es da eine sensible Angelegenheit gebe, über die er Bescheid wissen sollte. Dann habe er ein Bild aus der BBC-Dokumentation bekommen, auf dem Frederick Perry Anthony als Baby im Arm hielt.

Als die Brüder wieder in ihrer Heimatstadt Melbourne eingetroffen seien, hätten sie sich den BBC-Film angeschaut und darin einen Mann gesehen, bei dem es sich ohne Zweifel um ihren Vater gehandelt habe.

Danach sei alles sehr schnell gegangen: Über eine Firma, die in der Dokumentation erwähnt wurde, hätten die Zwillinge Verbindung zu Wong aufgenommen. Als es ihnen schließlich gelungen sei, mit dem Schauspieler direkt in Kontakt zu kommen, seien David und John zunächst geschockt gewesen. "Nachdem ich meine Fassung wiedergewonnen hatte, redeten Dave und ich darüber", zitiert Shao John Perry. "Und wir beschlossen, dass wir lieber herüberfliegen und ihn persönlich sehen sollten."

Am 20. März trafen die drei sich schließlich in Hongkong.

"Es war einfach unglaublich", beschreibt Anthony der BBC die Begegnung. "Nach all diesen Jahren und plötzlich geschieht alles in zwei Wochen!"

Perry hatte Anthony Wong niemals erwähnt

Von seinen Halbbrüdern erfährt Wong endlich die ganze Geschichte über seinen Vater: Frederick William Perry war demnach 1955 mit seiner Frau Vera Marjorie, seiner 1940 geborenen Tochter Vera Ann und den Söhnen John und David nach Hongkong gekommen. Einige Jahre später besuchte die Familie Großbritannien. John und David blieben, um zur Royal Air Force zu gehen, ihr Vater kehrte nach Hongkong zurück. "In dem Jahr oder kurz danach muss er Anthonys Mutter kennengelernt haben", erzählt David Perry BBC-Autor Shao.



1961 kam Anthony Wong auf die Welt. Als der Junge vier Jahre alt war, verließ Frederick Perry Frau und Kind und zog mit seiner anderen Familie nach Australien. 1988 starb er.

Ihr Vater habe seine zweite Familie niemals erwähnt, berichten die Zwillingsbrüder der BBC. Sie hätten nicht die leiseste Ahnung davon gehabt. Auch ihre 1972 verstorbene Mutter, glauben sie, habe nichts gewusst. Er hätte gerne schon vor langer Zeit von Anthony erfahren, sagt David. "Wir haben uns auf Anhieb perfekt verstanden."

Auch Anthony Wong ist von seinen neuen Brüdern begeistert: Dadurch, dass er jetzt mehr über seine Familie wisse, habe er auch mehr über sich selbst herausgefunden. "Ich habe Musik gemacht, und wie sich herausstellt, meine Brüder auch. Ich habe Boxen trainiert, und wie sich herausstellt, war mein Vater Mittelgewichtsmeister, zitiert Shao den Filmstar. "Es ist so verblüffend - es ist, als lägen all diese Dinge in deinen Genen."

In seinen Briefen habe sein Vater ihm immer geschrieben, wenn er ein guter Junge sei, würde er sich für ihn um alles kümmern, erzählt Wong. "Ich glaube, er weiß, dass ich seitdem ein guter Junge geworden bin und er hat mir zwei Brüder geschickt."