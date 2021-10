Fiona Erdmann hat sich an ihr "Sternenkind" erinnert. Sie sei sicher, "dass die Seele unseres kleinen Schatzes wiederkommt".

Fiona Erdmann (33) hat sich in einem emotionalen Post an ihr "Sternenkind" erinnert. Ende April hatte sie auf Instagram erklärt, dass sie ihr Baby verloren hat. Nun schrieb sie in einem Beitrag zum "Tag der Sternenkinder", sie möchte gerne noch "eine Umarmung an alle Sternenmamis" rausschicken. "Ihr seid nicht allein."

Vor ein paar Tagen wäre der errechnete Termin für "unser kleines 2tes Wunder gewesen", heißt es in dem Post weiter. "Wie schön es doch gewesen wäre, hätten wir ihn kennenlernen dürfen. Aber ich bin ganz sicher, dass die Seele unseres kleinen Schatzes wiederkommt. Wer weiß, vielleicht sogar schon ganz bald. Ich glaube ganz fest dran, dass er einfach noch nicht bereit war und wiederkommt." Die ehemalige "Germany's next Topmodel"-Kandidatin und ihr Partner leben in Dubai. Ihr Sohn Leo kam im August 2020 zur Welt.