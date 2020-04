Fiona Erdmann (31) und ihr Freund Mohammed (29), genannt "Moe", erwarten im September das erste gemeinsame Kind. Das bestätigte sie im Interview mit dem Magazin "Bunte". Es sei ein "absolutes Wunschkind", sagt sie.

Seit 2018 leben die beiden Models zusammen in Dubai, der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate. Dort haben sie sich auch kennengelernt. "Wir sind uns vor drei Jahren in einem Strandrestaurant in Dubai begegnet. Mohammad sah super attraktiv aus. Er arbeitete an seinem Laptop, genau wie ich. Wir kamen ins Gespräch und verstanden uns auf Anhieb", so Erdmann. Die beiden verabredeten sich. "Wir hatten eine tolle Zeit, es war sehr unverfänglich", erzählt sie weiter.

Dann sei sie nach Deutschland geflogen, "um den Haushalt meiner verstorbenen Mutter aufzulösen". Wie reagierte Mohammad darauf? "Auch in dieser Situation fing mich Moe wieder auf. 2018 zog ich nach Dubai. Dass wir ein Paar wurden, ergab sich wie ein langsamer, aber selbstverständlicher Prozess", sagt sie über den werdenden Vater ihres Kindes. Was sie am meisten an ihm schätzt? "Moe ist sehr smart und reif für sein Alter. Er ist zielorientiert und fleißig. Das finde ich beeindruckend. Und er ist sehr humorvoll. Wir haben viele Gemeinsamkeiten", schwärmt die Schwangere.

Großes Glück nach vielen Schicksalsschlägen

Ihr Babyglück hat sie mehr als verdient, denn Fiona Erdmann hatte in den vergangenen Jahren nicht nur den Tod ihrer nur 56 Jahre alten Mutter im Jahr 2016 zu verkraften. Ein Jahr später kam auch ihr früherer Ehemann Mohamed mit nur 35 Jahren bei einem Verkehrsunfall ums Leben.

Bekannt wurde die in Saarbrücken geborene Fiona Erdmann durch ihre Teilnahme an der zweiten Staffel (2007) der Castingshow "Germany's next Topmodel" (ProSieben). Damals landete sie auf dem vierten Platz. Vor wenigen Wochen gab im Übrigen auch die damals Erstplatzierte, Model Barbara Meier (33), bekannt, dass sie und ihr und Ehemann, der österreichische Unternehmer Klemens Hallmann (geb. 1976), in diesem Jahr erstmals Eltern werden.