Fiona Erdmann erwartet ihr zweites Kind. In einem neuen YouTube-Video verrät die 34-Jährige, ob sie einen Jungen oder ein Mädchen bekommt.

Die Gender-Reveal-Party stieg schon im Januar. Nun hat Fiona Erdmann (33) auch ihren Fans mitgeteilt, ob sie und ihr Partner Moe einen Jungen oder ein Mädchen bekommen. Die Antwort auf die Frage nach dem Geschlecht des Babys gibt das Model in einem neuen YouTube-Video.

Es wird ein ...

Fiona Erdmanns Sohn Leo, der im Sommer 2020 zur Welt gekommen ist, bekommt eine kleine Schwester! Nach der Feier zeigte Erdmann sich überglücklich. Zu zwei Fotos schrieb sie, dass sie derartige Bilder immer bei anderen gesehen und sich gedacht habe, "wie schön es wohl ist, das alles selbst zu erleben und zu haben". Wenn sie nun ihre Bilder mit Familie und Freunden sehe, sei sie "so überwältigt und so dankbar". Sie habe "einfach niemals damit gerechnet, dass ich irgendwann im Leben all das habe, wovon ich immer geträumt habe".

Im Frühjahr 2021 hatte sie mitteilen müssen, dass sie ihr Baby verloren hatte. "Ich freue mich so wahnsinnig euch endlich unsere News verkünden zu können. Unser Engel ist zurück und wir sind schwanger mit einem neuen kleinen Wunder", hatte Erdmann dann im Dezember bei Instagram erklärt. "Nach all dem, was dieses Jahr passiert ist, fühle ich mich gesegnet und bin unendlich dankbar, dass wir nun erneut diese wundervolle Reise antreten dürfen."