Jo Lindner, besser bekannt als "Joesthetics", ist mit nur 30 Jahren an einem Aneurysma verstorben. Auf seinem Instagram-Account begeisterte er mit seinem Training Millionen von Menschen.

"Jo ist an einem besseren Ort", schreibt dessen Freundin Nicha, und bestätigt damit den Tod des gerade 30 Jahre alten Fitness-Influencers Jo Lindner. Tagelang soll er von Nackenschmerzen berichtet haben, schreibt sie auf Instagram. Am Freitag soll Lindner plötzlich an einem Aneurysma verstorben sein, wohl in den Armen seiner Freundin.

Jo Lindner war einer der erfolgreichsten Influencer Deutschlands auf seinem Gebiet, hatte mehr als 8,5 Millionen Follower. Auf den sozialen Netzwerken postete er vorwiegend auf Englisch. Die Bild-Zeitung hatte zuerst über den Tod des gebürtigen Bayers berichtet.

Auf Instagram berichtet Joesthetics' Freundin von seinen letzten Tagen

Lindners Freundin Nicha, die selbst Fitnesstrainerin und Influencerin ist, berichtet auf Instagram: "Ich war mit ihm im Zimmer, er legte die Kette um meinen Hals, die er für mich gemacht hat", schreibt Nicha. "Wir hatten uns gerade zum kuscheln hingelegt [...], dann passierte es einfach viel zu schnell." Seit drei Tagen habe Lindner über Nackenschmerzen geklagt, doch das Ausmaß hätten beide nicht erfasst. Bis es zu spät war.

Auf beiden Profilen finden sich bereits Zehntausende Beileidsbekundungen. "Du hast Millionen inspiriert", schreibt ein Fan. "Ich bin völlig fassungslos. Ruhe in Frieden", schreiben andere. Viele bedanken sich bei Lindner für seine gute Laune: "Danke, dass du immer gute Vibes verbreitet und uns alle inspiriert hast. Ich werde unsere gemeinsame Zeit in Ehren halten, Bruder. Kopf hoch, Brust raus, für immer."

Als diese Person möchte Nicha ihn in Ehren halten, schreibt sie zuletzt in ihrem emotionalen Statement. Als Joesthetics: "Wie er immer sagte: 'Bleibt dran und bleibt stark'."

Ein Aneurysma ist eine örtlich begrenzte Aussackung eines Blutgefäßes. Es kann sich bilden, wenn die Gefäßwände der Arterien geschwächt sind. Aneurysmen können im gesamten Körper auftreten, häufiger ist das Gehirn betroffen. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko, weitere Faktoren sind aber auch Bluthochdruck oder schlechte Gewohnheiten wie Rauchen, Alkohol oder Drogenmissbrauch.

Quellen: Instagram "Joesthetics", Instagram Nicha, Öffentliches Gesundheitsportal Österreich