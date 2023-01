Schockierendes Geständnis von Flavor Flav: Der Rapper gab zeitweilig mehr als 2.000 Dollar pro Tag für Drogen aus.

Flavor Flav (63) gab zeitweilig über 2.000 Dollar am Tag für Drogen aus. Das gestand der Rapper in dem Podcast "Off the Record with DJ Akademiks". "Es gab eine Zeit, in der ich zwischen 2.400 und 2.600 Dollar pro Tag ausgegeben habe", erzählte er. Das sei über etwa sechs Jahre gegangen. In der schlimmsten Zeit habe er eine Million Dollar für Crack verbraten.

Geldsorgen habe er während dieser Zeit nicht gehabt, schließlich verdiente er gut mit seiner Musik. Außerdem dealte er mit Drogen, war aber laut eigener Aussage dabei sein bester Kunde.

Jetzt sieht er sich als "Sprachrohr Gottes"

William Jonathan Drayton Jr., wie der Rapper mit bürgerlichem Namen heißt, habe es jedoch immer geschafft, nach außen den Schein zu wahren. Zwischendurch checkte er immer wieder in eine Entzugsklinik ein, fiel aber immer wieder in alte Muster zurück.

Erst 2020 schaffte er es, endgültig clean zu werden. Jetzt will er andere Menschen davon abhalten, dieselben Fehler zu machen wie er. "Ich glaube, Gott wollte, dass ich lebe. Und er weiß, dass ich ein Sprachrohr für die Welt bin", sagte er im Podcast.

Flavor Flav: Von Public Enemy zu Reality-TV

Flavor Flav gründete gemeinsam mit Chuck D (62) 1982 die einflussreiche Hip-Hop-Band Public Enemy. Neben dem politischen und sozialkritischen Chuck D war er als Einheizer der Fans für die Stimmung bei Konzerten verantwortlich. Mit seinen großen Uhren, die er um den Hals trägt, wurde Flavor Flav einer der schillerndsten Figuren des Rap.

Während einer Pause mit Public Enemy, die er 2020 endgültig verließ, rutschte Flavor Flav in seine Zweitkarriere: Er wurde Reality-TV-Star. 2003 nahm er an der dritten Staffel von "The Surreal Life" teil. In der Show verbringen Prominente gemeinsame Zeit in einer Villa.

Dort lernte Flavor Flav Brigitte Nielsen (59) kennen. Er und die schwedische Schauspielerin wurden ein Paar. Die Show "Strange Love" dokumentierte im Anschluss die turbulente Affäre. Nachdem die Beziehung zerbrochen war, suchte der Rapper in der "Bachelor"-ähnlichen Sendung "Flavor of Live" nach einer Partnerin.